Milwaukee : Autofahrer schießt auf schneeballwerfende Kinder

Aktualisiert am

Die Skyline von Milwaukee: In der Stadt wurden am Sonntagabend zwei Kinder von einem Autofahrer angeschossen. Bild: AFP

In Milwaukee hat ein Autofahrer am Samstag auf zwei Kinder geschossen, nachdem diese Schneebälle auf sein Auto geworfen haben. Wie die Polizei der Stadt Milwaukee im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin am Montag mitteilte, wurden dabei zwei Kinder getroffen und leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren das zwölf Jahre alte Mädchen und der 13 Jahre alte Junge in einer Gruppe Jugendlicher unterwegs, die Schneebälle auf vorbeifahrende Autos warf. Einer der Schneebälle traf wohl einen weißen Toyota. Dessen Fahrer feuerte daraufhin Schüsse auf die Gruppe der Jugendliche ab, woraufhin die beiden Kinder getroffen wurden.

Nachdem der Polizei Schüsse gemeldet wurden, fanden sie zunächst das verletzte Mädchen und Minuten später auch den Jungen. Die Kinder wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt, die Schusswunden seien aber nicht lebensbedrohlich gewesen, teilte die Polizei mit. Die Polizei konnte den Täter bislang noch nicht fassen, die Ermittlungen dauern an.

Lokale Medien berichten von schockierten Anwohnern. „Wegen eines Schneeballs versucht man, jemanden umzubringen?“ zitiert der Fernsehsender WDJT eine Nachbarin. „Das ist doch lächerlich.“ Ein Vater von sechs Kindern berichtet, er habe seiner Familie gesagt, sie solle in Deckung gehen, als er die Schüsse nahe seines Hauses hörte.