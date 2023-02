Aktualisiert am

Lebenslang in Haft müssen zwei Brüder, die ihre Schwester ermordeten. Die Afghanin wollte in Deutschland selbstbestimmt leben, die Männer sahen dadurch die Familienehre bedroht. Der Richter fand klare Worte zu ihrem Weltbild.

Prozessbeteiligte stehen am Donnerstag in Saal 500 im Kriminalgericht Moabit. Bild: dpa

Als am Donnerstag um 14.30 Uhr das Urteil verkündet wird, ist der große Saal 500 des Berliner Landgerichts fast bis auf den letzten Platz gefüllt. „Die Angeklagten sind des Mordes schuldig“, sagt der Vorsitzende Richter, und für einen Moment herrscht Stille. Der 27 Jahre alte Yousuf H., dem eine Psychiaterin Intelligenz und Charme bescheinigt hat, und sein 24 Jahre alter Bruder, der als labil und in sich gekehrt gilt, müssen beide lebenslang ins Gefängnis. Den Rest der mehr als eine Stunde dauernden Begründung halten die Männer in ihren Kapuzenpullis fast durchgängig den Blick gesenkt.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nach elf Monaten und 42 Verhandlungstagen besteht für die 22. Strafkammer kein Zweifel: Die beiden Brüder, die 2013 und 2015 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen waren, haben ihre ältere Schwester in einen Hinterhalt gelockt und umgebracht, weil diese sich zunehmend den strengen Moralvorstellungen ihrer Heimat widersetzte. Weil Maryam H. „einfach nur ein selbstbestimmtes Leben als Frau und Mutter führen wollte“, hätten die Brüder ihr „aus archaischen Motiven“ das „Lebensrecht“ abgesprochen, so der Richter.