Kurz sieht es während eines Verhandlungstages so aus, als hätte man es nun schriftlich: „Ich bin ein Killer“, habe Mario G. gepostet, dazu das Bild von einem Notfall. So gibt es die Zeugin wieder, der Vorsitzende Richter runzelt die Stirn. Bald darauf ist Pause, Zeit zur Recherche fürs Gericht, danach klärt der Vorsitzende auf: Es hieß in der Nachricht nur „Killer“, und „Killer“ ohne „ein“ sei kein „Killer“, sondern Jugendsprache. Und dann bedeute „Ich bin Killer“: „Ich bin geil, ich bin super!“ Der Verteidiger von Mario G. nickt zustimmend: „Genauso ist es.“

Als „Killer“ im herkömmlichen Sinne, als Mörder, sieht indes die Anklage Mario G. Der gelernte Altenpfleger, der 2020 für vier Monate von einer Zeitarbeitsfirma an das Münchner Klinikum rechts der Isar als Krankenpfleger vermittelt wurde, soll dort schwer kranke Patienten im Über­wachungs­zimmer mit Medikamenten sediert haben, um Zeit fürs Handy und Ruhe zum Schlafen zu haben. Denn wenn Mario G. nicht gerade auf der neurochirurgischen Station seinen Dienst versah, trank er exzessiv Alkohol.