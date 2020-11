Zwölfeinhalb Jahre Haft : Urteil im Fall Nicky Verstappen

Im viel beachteten Strafprozess um den vor 22 Jahren getöteten Nicky Verstappen hat das Bezirksgericht Limburg den Angeklagten zu zwölfeinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das Gericht fand Jos B. schuldig, den Jungen 1998 sexuell missbraucht und dabei getötet zu haben. Es blieb unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die 15 Jahre, die Höchststrafe für Totschlag, und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert hatte. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft auf Mord plädiert. Der Richter machte jedoch deutlich, dass die Beweislage nur ausreiche, um Gewaltanwendung mit Todesfolge festzustellen.

Der elf Jahre alte Junge war im August 1998 in Brunssummerheide nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen tot gefunden worden. Er hatte an einem Sommerlager in der Nähe teilgenommen. Ermittler fanden 27 fremde DNA-Spuren auf dem Körper und der Kleidung, konnten diese aber nicht zuordnen.

Das änderte sich erst 20 Jahre später. Mittels eines Massengentests an 21.000 Männern kam die Polizei B. auf die Spur. Er wurde 2018 in Spanien festgenommen und an die Niederlande überstellt. Der Mann war kurz nach dem Verschwinden des Jungen am Tatort gesehen und sogar zweimal von der Polizei als Zeuge vernommen worden.

Vor Gericht schwieg er lange zu den Vorwürfen. Erst spät behauptete er, er sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe den Jungen zufällig tot gefunden. Nach Überzeugung des Gerichts ließen die DNA-Spuren auf einen Missbrauch schließen. Der Angeklagte habe dem Jungen die Hand auf den Mund gehalten, woran dieser erstickt sei. Ähnlich sei der Täter auch in anderen Missbrauchsfällen vorgegangen, ohne die Opfer zu töten.