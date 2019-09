Urteil im Fall Maria : Aus Lust am Töten

Als das Urteil verkündet ist, werden die beiden Mörder in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt. Aus den vollbesetzten Reihen der Zuschauer schallen Beschimpfungen und Flüche: „Drecksau“, „Abschaum“, „Du wirst noch richtig zur Muschi gemacht in Stralsund“. Einer der beiden Verurteilten reißt einem Journalisten das Mikrofon aus der Hand, der andere streckt den Zuschauern den Mittelfinger entgegen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Auf ihrem Platz als Nebenklägerin sitzt die Mutter des Opfers und versucht, in Worte zu fassen, was gerade passiert ist, wie sie das Urteil gegen die Mörder ihrer Tochter und ihres ungeborenen Enkelkinds bewertet. „Es gibt keine gerechte Strafe“, sagt sie. „Aber dass die für immer wegkommen, das haben sie verdient.“ Ihre Worte versinken in Tränen.

Am Freitag geht im Landgericht von Stralsund ein Mordprozess zu Ende, der immer wieder heftige Gefühle aufgewühlt hat. So brutal war das Verbrechen, so schwer zu fassen, wie und warum es dazu gekommen ist.

Der 19 Jahre alte K. und der 21 Jahre alte G. wollten einen Menschen sterben sehen, sie hatten Lust zu töten. Als Opfer wählten sie ihre schwangere Freundin Maria, 18 Jahre alt. Am Freitag wird K. zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe verurteilt, und die Unterbringung im Maßregelvollzug einer Psychiatrie wird angeordnet. G. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Eigentlich hätten sie einen anderen Freund im Blick gehabt

Der Tag im Gerichtssaal hatte mit angespannter Stille begonnen. Als die Richterin das Urteil verkündet, steht G. da in seinem Sakko, den Blick gesenkt. K. hat seine schwarze Jacke geöffnet, ein tief ausgeschnittenes Shirt darunter gibt den Blick frei auf seine zahlreichen Tätowierungen, die sich bis zum Hals hochziehen. Die Richterin sagt bei der Urteilsbegründung, die beiden hätten als beste Freunde gegolten, und das habe auch gepasst: der „nach innen gekehrte“ G. und der „grundaggressive“ K. Auf der linken Wange hat K. sich nach der Tat ein Kreuz tätowieren lassen. Als Erinnerung an Maria.

Es war im März vergangenen Jahres, als G. und K., wieder einmal in Zinnowitz auf Usedom, am äußersten nordöstlichen Zipfel des Landes, zusammen die Zeit verbrachten. Beide waren, so formuliert es die Richterin, in ihrer sozialen und beruflichen Entwicklung mehr oder weniger erfolglos geblieben. Sie mögen Träume gehabt haben, sagt sie, aber sie hätten nichts dafür getan. Sie hätten beide viel Zeit gehabt und schon länger die Phantasie geteilt, einen Menschen zu töten. Sie hätten darüber immer wieder gesprochen, nun sollte es passieren. Eigentlich hätten sie einen anderen Freund im Blick gehabt, sagt die Richterin. Der wohnte aber nicht im selben Ort, und der Aufwand, zu ihm zu gelangen, sei ihnen zu hoch gewesen. So kamen sie auf Maria. Obwohl es, wie die Richterin mehrmals hervorhob, weder einen Streit gegeben habe noch einen Anlass, und sei es der geringste. Sie wohnte nur im Ort. Und sie lebte alleine.

Die beiden nahmen ein Messer mit sowie Wechselkleidung, und sie machten ein Codewort aus, mit dem die Tat beginnen sollte: „Bier“. K. sagte seiner Lebensgefährtin noch, dass er jetzt losgehe, um Maria zu töten. Sie sagte später aus, sie habe geglaubt, dass er wieder einmal spinne. G. und K. baten Maria, zu ihrer Wohnung zu kommen, sie begrüßten sich gegen 22.30 Uhr mit kurzen Umarmungen und hingen dann auf dem Sofa herum. Bis sie Maria baten, Gläser zu holen, damit man noch „Bier“ trinken könne. K. sprang sie von hinten an und stach ihr in den Hals. Sie wehrte sich, mehr als 30 Mal stach K. auf sie ein, G. soll ihre Beine festgehalten haben. Später warfen die beiden Marias Handy und die Tatwaffe in die Ostsee.

Ein rückhaltloses Geständnis

Sie wussten, dass sie schwanger war. Das habe bei ihren Überlegungen aber keine Rolle gespielt, führt die Richterin aus. In das Urteil ist der „Schwangerschaftsabbruch“ eingeflossen.

Die Tat hatte die Gemeinde auf Usedom erschüttert. Wochenlang suchten die Ermittler nach den Tätern. Im Prozess legte K. gleich zu Beginn ein Geständnis ab – so rückhaltlos, wie es die Kammer selten erlebt habe, sagt die Richterin am Freitag. Ein Gutachter hatte ihm einen völligen Mangel an Empathie attestiert. Als die Richterin ihn zu Beginn des Prozesses fragte, wie er sich bei der Tat gefühlt habe, antwortete er, dass er dabei keine Gefühle gehabt habe.

Am Freitag berichtet die Richterin von den Störungen in seiner sozialen Entwicklung. Schon früh zeigten sich Probleme bei ihm, in der Schule lief es nicht, und auch im betreuten Wohnen konnten keine Fortschritte erzielt werden. Als Jugendlicher war er schon stationär in einer Jugendpsychiatrie behandelt worden und kurz vor der Tat ebenso. Er gilt als gefährlich, es gebe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Straftaten begehen würde, sagt die Richterin. Sie spricht von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung. Dem Gutachter habe er gesagt, dass er weiterhin Mordphantasien habe. Das sei außergewöhnlich. Sein Verteidiger äußerte nach der Urteilsverkündung, das entspreche „im Grunde der Verteidigungslinie“.

Ob G. Revision gegen das Urteil einlegen wird, ist unklar. Er hatte bestritten, Maria die Beine festgehalten zu haben. Er hatte die Mutter im Prozess um Vergebung gebeten, weil er ihrer Tochter nicht geholfen habe. Sie hatte geantwortet, sie werde die beiden immer hassen. Die Richterin sagt am Freitag, es könne kein Zweifel bestehen, dass beide sich des Mordes schuldig gemacht hätten. Dabei sei es unerheblich, dass G. nicht selbst zugestochen habe. Spätestens als sie die Wohnung betreten hätten, sei beiden klar gewesen, dass es kein Zurück mehr gab. Sie hätten vorher darüber gesprochen, sie hätten nachher gemeinsam die Spuren beseitigt.

Nach knapp einer Stunde ist die Richterin fertig mit ihrer Urteilsbegründung. Die Polizisten stellen sich im Saal auf, den Mördern werden Handschellen angelegt. Dann werden sie hinausgeführt.