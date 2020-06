Urteil gegen Christian B. : Zeugen berichteten von drei weiteren Vergewaltigungen

Tatort am Rand von Europa: In der Nähe der Küste von Praia da Luz an der Algarve beging Christian B. mutmaßlich mehrere Verbrechen. Bild: AFP

Das Urteil des Landgerichts Braunschweig gegen Christian B. vom 16. Dezember 2019 ist ein verstörendes Dokument. Der Mann, der inzwischen als neuer Verdächtiger im Vermisstenfall Madeleine McCann gilt, wird darin von den Braunschweiger Richtern der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin im Jahr 2005 schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Landgericht bezog in diese Strafe auch ein Urteil des Amtsgerichts Niebüll ein, das Christian B. bereits 2011 wegen Handels mit mehr als zehn Kilogramm Marihuana auf Sylt zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt hatte.

Eigentlich beträgt der Strafrahmen für Drogenhandel in größerem Stil bis zu 15 Jahre. Doch das schleswig-holsteinische Schöffengericht zeigte sich gegenüber Christian B. nachsichtig. Es sei zu erwarten, dass sich der Angeklagte „die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird“, hieß es in dem Urteil. Dabei hatte es an gerichtsfesten Warnungen an Christian B. schon damals nicht gemangelt. Zum Zeitpunkt der Verurteilung in Niebüll war der gebürtige Franke bereits wegen Kindesmissbrauchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zweifach wegen Diebstahls verurteilt worden. Das Amtsgericht stellte Christian B. dennoch eine „günstige Sozialprognose“ aus, unter anderem weil „Ansätze für eine weitere berufliche Festigung des Angeklagten“ zu erkennen seien.

Worin diese Festigung bestanden haben soll, erschließt sich aus dem Lebenslauf des Angeklagten nicht. Christian B. lebte nach seiner Rückkehr aus Portugal zunächst in einem Wohnmobil in Hannover. 2012 übernahm er in Braunschweig einen Kiosk, bis er auch damit scheiterte und in einer Gartenlaube von Sozialleistungen lebte.

Kissen auf das Gesicht gedrückt

Mit dem Urteil des Landgerichts Braunschweig von 2019 wurde dann klar, dass das bisherige Strafregister von Christian B. dessen tatsächliche Gefährlichkeit und die von ihm begangenen Verbrechen nur unzureichend abbildete: Die 72 Jahre alte Amerikanerin war von Christian B. vor der Vergewaltigung geknebelt, gefesselt und minutenlang mit einem Metallgegenstand geschlagen worden. Christian B. war zuvor maskiert und mit einem Krummsäbel bewaffnet in das Haus der zierlichen Frau an der Algarve eingedrungen. Das Opfer schilderte später, Christian B. habe offensichtlich mehr Spaß daran gehabt, sie zu quälen, als an dem eigentlichen Geschlechtsverkehr.

Das Urteil enthält auch klare Hinweise darauf, dass Christian B. nicht nur einmal, sondern mehrfach nach diesem Muster Frauen vergewaltigt haben könnte. In dem Prozess spielten Aussagen von zwei Zeugen eine wichtige Rolle, die im April 2006 in das Haus von Christian B. nahe Praia da Luz eingestiegen waren, während dieser in einem portugiesischen Gefängnis saß. Die beiden Bekannten des Angeklagten entwendeten ihren Angaben zufolge in der heruntergekommenen Hütte nicht nur eine Pistole, sondern auch Videokameras und etliche Videokassetten. Einer der Einbrecher schaute sich später einen Teil des Filmmaterials an. Auf dem Band war laut seiner Aussage zu sehen, wie ein Mann eine 70 bis 75 Jahre alte Frau vergewaltigte, während diese in einer Ferienwohnung gefesselt auf einem Bett liegt und eine Schwimmbrille trägt, deren Gläser mit grauer Farbe überstrichen sind. So eine Schwimmbrille sei ihm vorher im Schlafzimmerschrank von Christian B. aufgefallen, wo er auch die Videoausrüstung fand, deren heutiger Verbleib ungeklärt ist.