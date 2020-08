Aktualisiert am

Unruhen in Chicago : „Das war ein Angriff auf unsere Stadt“

Mehr als 100 Verdächtige sind bei Unruhen in Chicago festgenommen worden, 13 Polizisten wurden verletzt. In einer bekannten Einkaufsgegend waren Schaufensterscheiben demoliert und Waren gestohlen worden.

Dutzende Geschäfte in Chicago wurden geplündert und verwüstet. Bild: AP

In der amerikanischen Millionenmetropole Chicago ist es zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Medien berichten von mehreren hundert Menschen, die in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in einer bekannten Einkaufsgegend, der sogenannten Magnificent Mile, Schaufensterscheiben demolierten und Waren stahlen. Auf Videos sind auch Auseinandersetzungen mit der Polizei zu sehen. Mehr als 100 Verdächtige seien festgenommen und zwei Menschen angeschossen worden, hieß es. 13 Polizisten seien verletzt worden. Polizeichef David Brown nannte die Ausschreitungen „pure Kriminalität“ und Bürgermeisterin Lori Lightfoot erklärte: „Das war ein Angriff auf unsere Stadt.“

Begonnen hatte die Gewalt nach einem Beitrag in einem sozialen Medium, der dazu aufrief, einen Autokorso zu formieren und sich im Geschäfts- und Einkaufsbezirk zu versammeln, sagte Brown. Der Aufruf sei offenbar nach Schüssen der Polizei auf einen Mann erfolgt, der seinerseits zuvor auf Polizisten gefeuert habe. Nachdem der Social-Media-Post bemerkt worden sei, seien 400 zusätzliche Beamte in das Viertel geschickt worden.

Brown sagte, es seien Fenster eingeworfen worden. Dutzende Geschäfte seien geplündert und verwüstet worden. Mit einem organisierten Protest gegen den Zwischenfall vom Sonntagnachmittag habe das nichts zu tun gehabt. So hätten Insassen eines Fahrzeuges auf Polizisten geschossen, die einen Mann verhaften wollten, der eine Registrierkasse weggetragen habe. Bürgermeisterin Lightfoot pflichtete ihm bei: „Das war echt kriminelles Verhalten.“ Die Polizei verfüge über eine Menge Material, das von Überwachungskameras von den Plünderungen aufgezeichnet worden sei, sagte Lightfoot: „Wir haben euch gesehen, und wir werden euch verfolgen.“

Chicago ist wegen eines Anstiegs der Gewaltkriminalität ohnehin in den nationalen Fokus geraten. Die Polizeistatistik weist einen Anstieg von Schusswaffengewalt und Morden aus. Präsident Donald Trump hat deswegen mehrfach die Stadtregierung kritisiert und zusätzliche Bundespolizisten nach Chicago beordert. Justizminister William Barr erklärte, sie sollten dort „klassische Verbrechensbekämpfung“ unterstützen.