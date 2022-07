Ungelöster Kriminalfall : Sein Name ist Webb, Charles Webb

Aktualisiert am

Sein Name ist Webb, Charles Webb

Vor fast 75 Jahren wurde ein unbekannter Toter an einem Strand bei Adelaide gefunden. Seither rätseln Ermittler und Hobbydetektive, wer der Mann war. Die Wahrheit scheint mehr als banal.

In Adelaide: Im Mai 2021, mehr als 70 Jahre nach seinem Tod, wurde der Somerton-Mann exhumiert, um das Rätsel seiner Identität zu ergründen. Bild: Imago

Was er nicht alles gewesen ist: ein sowjetischer Spion, auf geheimer Mission; ein australischer Matrose, der über Bord gegangen ist; ein britischer Kriegsveteran, der in die Vereinigten Staaten auswanderte.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Nach nur fünf Jahren hatte man dem unbekannten Toten schon 251 verschiedene Identitäten angedichtet. Doch auch fast ein dreiviertel Jahrhundert später blieb er, was er schon im Jahr 1948 gewesen ist: der Somerton-Mann.

Ein Gedicht und eine geheimnisvolle Notiz

So wurde er genannt, weil er am 1. Dezember am Strand gleichen Namens im südaustralischen Badeort Glenelg, einem Vorort von Adelaide, aufgetaucht war. Er lag einfach da, auf dem Rücken im Sand, trug Hemd, Krawatte und einen braunen Zweireiher. Es schien, als schliefe er. Doch er war tot, wohl schon seit dem Vorabend. Er war vom Tod überrascht worden. Dafür sprachen seine übereinandergeschlagenen Beine und eine halbgerauchte Zigarette, deren Reste noch auf seinem Kragen lagen.