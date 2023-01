Darmstadt : Unfallflüchtiger uriniert vor Wache der Autobahnpolizei

Aktualisiert am

Mit Toilette: Rastplatz an der A3 in Hessen (Symbolbild) Bild: obs

Pinkelpause an der Polizeiwache: Ein Unfallflüchtiger in Darmstadt hat es der Autobahnpolizei am Samstag besonders leicht gemacht. Ein Alkoholtest ergab daraufhin 1,5 Promille beim Fahrer.