Zusammenstoß mit Radler : Fahrradfahrer stirbt nach Streit

Ein E-Bike-Fahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in München gestorben. Der 37 Jahre alte Mann sei ohne Helm unterwegs gewesen und habe schwerste Kopfverletzungen erlitten, hieß es am Montag aus dem Polizeipräsidium. Der Zusammenprall ereignete sich am Sonntag. Noch in der Nacht sei er im Münchner Klinikum verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf einer Münchner Seitenstraße, als ihn ein Unbekannter mit einem Elektro-Rad von rechts überholte. Nach einem kurzen Wortwechsel seien die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert und gestürzt.

Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) war der Unbekannte anderen Verkehrsteilnehmern bereits zuvor aufgrund seiner aggressiven Fahrweise negativ aufgefallen. Demnach berichteten Zeugen, der Mann habe sich durch lautes Klingeln eine freie Bahn verschaffen wollen.

Als der 37-Jährige ihn auf sein Verhalten ansprach, kam es laut „SZ“ zur verbalen Auseinandersetzung; der Unbekannte fuhr dem 37-Jährigen nach und überholte ihn rechts. Nach einem kurzen Wortwechsel soll der 37-Jährige nach links auf die Fahrbahn gestürzt sein. Der Unbekannte fiel ebenfalls hin, konnte jedoch aufstehen und flüchtete. Zeugen wollen gesehen haben, dass der unbekannte E-Bike-Fahrer dem 37-Jährigen einen Stoß versetzte.

Wie die Zeitung weiter berichtet, hinterlässt der Verstorbene eine schwangere Frau. „Mein Mann musste sterben wegen sowas“, soll die Witwe demnach am Montag in einem Chat geschrieben haben. „Er hatte einfach einen schönen Tag an der Isar. Jetzt kommt er nie wieder zurück. Ich erwarte Zwillinge und gestern wurde ihnen der Vater genommen. Wenn du das liest, dann bitte stell dich. Bitte tu es für seine Kinder!“.

Zur genauen Fluchtrichtung gibt es laut Polizei bislang keine Erkenntnisse, die Ermittlungen laufen.