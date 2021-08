Prozess in Ulm : 403 Fälle sexuellen Missbrauchs

In Ulm ist ein Mann angeklagt, sich an seiner Halbschwester und deren Freundinnen vergangen zu haben. Die Mädchen waren damals zwischen sechs und 13 Jahre alt.

Am Landgericht Ulm hat am Montag der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann begonnen, dem vorgeworfen wird, seine Halbschwester und vier Freundinnen des Mädchens sexuell missbraucht zu haben – in mehr als 400 Fällen. Die Taten sollen zwischen 1996 und 2005 in zwei Wohnungen des Lokomotivführers in Ulm stattgefunden haben und oft ähnlich abgelaufen sein: Die Mädchen, die in diesem Zeitraum zwischen sechs und 13 Jahre alt waren, kamen laut Anklage regelmäßig zum Übernachten zu dem Angeklagten, bekamen von ihm dann Alkohol, wurden gebadet und eingecremt. Unter anderem beim Eincremen soll der Mann, der damals Anfang 20 war, in manchen Fällen versucht haben, in die Vaginen der Kinder einzudringen.

In Einzelfällen soll ihm das laut den Aussagen der Frauen, die als Zeuginnen in dem Prozess aussagen, gelungen sein. Der Angeklagte soll die Kinder außerdem dazu gebracht haben, in seinem Wohnzimmer nackt Dehnübungen zu vollführen und sich gegenseitig sexuell zu stimulieren. Insgesamt werden ihm 403 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen, darunter 20 schwere.

Im Gerichtssaal äußerte sich der Angeklagte am Montag – und bestritt zumindest die schweren Vorwürfe im Wesentlichen. „In erste Linie tut es mir leid, das war dumm von mir damals“, sagte er zunächst. Was genau ihm leidtut, wurde danach nicht richtig klar – auf die meisten Fragen des Vorsitzenden Richters antwortete der Mann, dass er sich nicht erinnern könne. Warum er die Mädchen gebadet, eingecremt und dabei teilweise nur eine Unterhose getragen habe, wisse er nicht mehr – dafür erinnerte sich der Angeklagte seiner Aussage zufolge sehr genau daran, was er nicht gemacht habe: „Ich bin in kein Mädchen eingedrungen, zu keinem Zeitpunkt.“ Auch versucht habe er das nicht.

Fotos von Kindesmissbrauch und mögliche weitere Opfer

Dass seine Halbschwester zusammen mit einer Freundin regelmäßig bei ihm übernachtete, habe angefangen, als sie in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sei. Warum? „Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen“, antwortete der Angeklagte auf eine entsprechende Frage des Richters. Dass er den Kindern Alkohol gegeben habe, sei „ein Fehler“ gewesen. Er habe damals bei Frauen wenig Chancen gehabt, sei sehr schüchtern und viel allein gewesen. Die beiden Mädchen, die ihn regelmäßig besuchten, wurden später laut Anklage von zwei anderen, wesentlich jüngeren Mädchen abgelöst. Der Angeklagte erklärte das damit, dass er umgezogen sei und die jüngeren Mädchen direkte Nachbarinnen gewesen seien. „Wir sind alle super miteinander ausgekommen, das war ein Kommen und Gehen.“ Er gab zu, dass eines der Kinder bei ihm einmal so viel Alkohol getrunken hatte, dass es sich übergeben musste, danach habe er es abgeduscht, aber nicht versucht, in es einzudringen – das hatte die Zeugin bei der Polizei ausgesagt.

Zu Fragen nach seinem Motiv antwortete der Angeklagte widersprüchlich. Einerseits räumte er ein, dass er sich „damals schon für kleine Mädchen interessiert“ habe. „Für bekleidete oder für unbekleidete?“, fragte der Richter. „Sowohl – als auch. Aber ich wollte nur gucken.“ Sexuell stimuliert habe ihn das nicht. Die Mädchen, die bei ihm übernachteten, seien auch nicht Teil seiner sexuellen Phantasien gewesen. Er habe sich nach deren Besuchen zwar ab und zu selbst befriedigt, „aber ohne irgendwelche Gedanken“ an die Kinder. Vorwürfe der Zeuginnen, dass diese bei ihm Horror- und Pornofilme geschaut hätten und auf Aufforderungen wie „Bussi auf die Muschi“ reagieren sollten, wies er zurück – sowohl an diese Formulierung als auch an einen konkreten Filmtitel könne er sich nicht erinnern.

Die Ulmer Rechtsanwältin Cecile Behrendt vertritt vier der fünf Zeuginnen, die sich dem Verfahren als Nebenklägerinnen angeschlossen haben. „Eine der Frauen hat das ihr Leben lang mit sich rumgetragen und kam damit nicht mehr klar, deswegen ist sie schließlich zu mir gekommen“, sagte sie vor der Verhandlung. Es habe sich herausgestellt, dass auch andere Frauen betroffen gewesen seien, 2018 hätten sie Anzeige erstattet. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung des Angeklagten, fand dabei Fotos von Kindesmissbrauch und im Zuge der Ermittlungen auch Hinweise auf mögliche weitere Opfer. Ein Mädchen, das deutlich nach dem mutmaßlichen Tatzeitraum nackt in der Wohnung des Angeklagten fotografiert worden war, wies auf Nachfrage der Ermittler zurück, dass auch sie missbraucht worden sei. Sie bestätigte allerdings, als Kind in der Wohnung gebadet und sich umgezogen zu haben. Daran, dass sie dabei offenbar fotografiert wurde, konnte sie sich laut ihrer Aussage nicht erinnern.

Der Angeklagte sagte auf Nachfrage seines Verteidigers am Montag noch, dass er sich psychologische Hilfe gesucht habe, nachdem die Polizei bei ihm gewesen sei. Außerdem habe er mit seiner Frau, die er in diesem Sommer geheiratet habe, eine Familienberatung besucht. Die Frau hat eine heute acht Jahre alte Tochter mit in die Beziehung gebracht. Die Zeuginnen sollten am Montagnachmittag und am Freitag aussagen – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.