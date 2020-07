Aktualisiert am

Ukraine : Schwer bewaffneter Mann nimmt Geiseln in Bus

Die Polizei im Zentrum der westukrainischen Stadt Luzk Bild: Reuters

In der Ukraine ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Ein unter anderem mit Sprengstoff bewaffneter Mann hat in einem Bus rund 20 Personen in seine Gewalt gebracht.