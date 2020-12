Überfall auf Düsseldorfer Kö : Uhren nach spektakulärem Raub in Serbien aufgetaucht

Eine Woche nach einem spektakulären Überfall auf einen Luxusuhrenladen an der Düsseldorfer Königsallee hat die Polizei die gesamte Beute in Serbien sichergestellt. Bei dem Zugriff konnten auch vier Verdächtige festgenommen werden.

Die serbischen Behörden hätten bei dem Zugriff am Montag zudem vier Menschen festgenommen, so die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch. „Sie könnten mit dem Sachverhalt als Hehler oder als ausführende Täter in Zusammenhang stehen.“

Am 14. Dezember hatten die Täter mit einem Auto eine Scheibe des Uhrengeschäfts zerstört und die Uhren erbeutet. Die Polizei hatte von Profis gesprochen, die blitzschnell gehandelt hätten. Der Ermittlungserfolg gehe auf die Zusammenarbeit der Ermittlungskommission „Uhr“ mit dem Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden in Serbien zurück.

„Zu den Umständen der Sicherstellung und zu dem genauen Ort werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht“, so die Polizei am Mittwoch.