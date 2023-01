Fall Tyre Nichols : Sondereinheit nach tödlichem Einsatz aufgelöst

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA seit Tagen für Empörung. Fünf Polizisten – deren brutales Vorgehen gegen den 29-Jährigen auf Video festgehalten wurde – sind des Mordes angeklagt. Sie gehörten in Memphis einer Sondereinheit an.

Nach dem gewaltsamen Tod Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in Memphis wurde die in den Fall verwickelte Sondereinheit aufgelöst. Bild: EPA

Drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in Memphis hat die Polizei eine in den Fall verwickelte Sondereinheit aufgelöst. Dieser Schritt sei „im besten Interesse aller“, teilte die Polizei in der US-Stadt am Samstag mit. Die Mitglieder der Sondereinheit hätten der Entscheidung „vorbehaltlos zugestimmt“. Nichols Familie befürwortete die Auflösung der Sondereinheit, die 2021 zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten in Vierteln mit hoher Kriminalitätsrate gegründet worden war.

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA seit Tagen für Empörung. Fünf Polizisten - wie das Opfer Afroamerikaner - wurden festgenommen und angeklagt. Sie werden verdächtigt, den 29-Jährigen Nichols am 7. Januar bei einer Verkehrskontrolle zu Tode geprügelt zu haben. Die fünf Beschuldigten gehörten alle der nun aufgelösten Sondereinheit an.

Ihnen wird unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.

Getasert, geschlagen und getreten

Auf Videoaufnahmen des Einsatzes ist zu sehen, wie die Polizisten versuchen, Nichols mit Tränengas und einer Taser-Pistole zu Boden zu bringen. Ihr Opfer versucht zu flüchten, die Beamten stoppen ihn. Später ist zu sehen, wie Nichols unter Schmerzen stöhnt, als die Polizisten immer wieder auf ihn einschlagen und -treten, während er auf dem Boden liegt.

Am Samstag protestierten dutzende Demonstranten in Memphis gegen Polizeigewalt. Sie verlangten eine Polizeireform und forderten, dass die Verantwortlichen für den Nichols' Tod zur Rechenschaft gezogen werden.

In den USA sorgt tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze immer wieder für Entsetzen und Empörung. Meist - wenn auch nicht bei Tyre Nichols - sind weiße Polizisten die Täter, wie im Fall des im Mai 2020 in Minneapolis bei seiner Festnahme getöteten George Floyd.