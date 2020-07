Aktualisiert am

In Tuttlingen

In Tuttlingen :

In Tuttlingen : Vier Frauen verprügeln Mann bei Blind Date

Ein Blind Date ist für einen jungen Mann im baden-württembergischen Tuttlingen anders verlaufen als erhofft: Nach Angaben der Polizei attackierten gleich mehrere junge Frauen den Mann und sein Auto. Demnach war der 24 Jahre alte Mann im Glauben, sich in der Nacht auf Mittwoch auf einem Parkplatz mit einer jungen Frau verabredet zu haben. Diese hatte ihm „Spaß“ versprochen und den von außerhalb kommenden Mann auf den dunklen Parkplatz eines Freibades bestellt.

Als der Fahrer in seinem Auto eintraf, traten vermutlich vier bislang unbekannte Frauen zwischen 18 Jahren und 20 Jahren an sein Auto heran. Was dann passierte, hatte der Mann sicher nicht erwartet: Nach Angaben der Polizei Tuttlingen öffneten die Frauen die Tür des Wagens, zerrten den jungen Mann aus dem Auto, zerrissen sein T-Shirt und schlugen mit Fäusten und Gürteln auf den Mann ein.

Mehr zum Thema 1/

Eine der Tatverdächtigen biss dem Mann in die Hand, eine andere versetzte der Lackierung des Mercedes-Benz mit einem Gegenstand mehrere Kratzer. Der Mann erlitt Prellungen, Hämatome, Kratzspuren und eine Bissverletzung an der Hand. Anschließend flüchteten die Frauen vom Tatort. Über das Motiv der Angreiferinnen gibt es bislang keine Angaben.