Besucher sind vergangenen Mai vor der Synagoge La Ghriba zu sehen. Bild: Reuters/Jihed Abidellaoui

Rund 1000 Besucher versammeln sich zu einem jüdischen Fest in einer Synagoge auf der Insel Djerba. Ein Wachmann eröffnet das Feuer und tötet mindestens drei Menschen. Das weckt Erinnerungen an einen Anschlag am selben Ort vor mehr als 20 Jahren.