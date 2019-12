Schneller Polizist : Taschendiebe von Weltrekordhalter im Staffellauf gestoppt

Aktualisiert am

Pech für zwei Taschendiebe: Die Polizei war schneller als sie. (Symbolfoto) Bild: dpa

Nachdem zwei Diebe in Spanien einem Mann eine Tasche entrissen hatten, fanden sie sich in einer Verfolgungsjagd zu Fuß mit der Polizei wieder. Was sie nicht wussten: Einer der Polizisten hält einen Weltrekord im Staffellauf.