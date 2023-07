Mehrere Männer haben in Hannover eine Transfrau vor einem Imbiss angegriffen und bespuckt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte, wurde die 44-Jährige von sechs bislang unbekannten Tätern am Samstagabend beleidigt sowie geschlagen und getreten.

Sie erlitt leichte Verletzungen, der Staatsschutz der Polizei ermittelt nun wegen queerfeindlicher Hasskriminalität.

Nach Erkenntnissen der Polizei wartete die 44-Jährige mit einer Freundin vor dem Lokal in der Innenstadt von Hannover nahe dem Hauptbahnhof, als eine aus sechs Männern bestehende kleinere Gruppe vorbeiging und Beleidigungen auf sexueller Grundlage ausstieß.

Anschließend schlugen die Verdächtigen die Frau gemeinsam zu Boden, zudem traten und spuckten sie auf sie. Die Männer flüchteten unerkannt, genauere Beschreibungen lagen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen.