Großeinsatz in Halle (Saale) : Totes Baby bei Wertstoffhof gefunden

Halle (Saale): Eine Polizistin durchsucht zusammen mit Kollegen ein Gebüsch. Am Zaun der Halleschen Stadtwirtschaft wurde am Abend zuvor eine Babyleiche gefunden. Bild: dpa

An einem langen Zaun, der den Wertstoffhof nahe der Bundesstraße 100 am Ortsausgang der Stadt Halle (Saale) umgibt, wurde am Montagabend eine Babyleiche gefunden. Einen Tag nach Weihnachten hatten die Beamten das tote Kind durch einen Hinweis entdeckt.

Ein Großaufgebot an Polizisten suchten mit Spürhunden das Gelände zwischen dem Wertstoffhof und einem angrenzenden Bürokomplex mit Tiefgarage ab. Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft gaben am Dienstag keine Details bekannt. Die Spurensuche und die Auswertung liefen noch, wie Sprecher mitteilten.

Wie alt das Kind war, ob es tot geboren wurde oder gewaltsam ums Leben kam, dazu machten die Ermittler bisher keine Angaben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche wurde laut Staatsanwaltschaft bereits angeordnet. Auch die umfangreichen Spuren, die bereits am Montag von der Kriminalpolizei gesichert wurden, müssten noch ausgewertet werden, hieß es weiter.

Der Fund erinnert an ähnliche Fälle, die die Ermittler in Deutschland beschäftigten. So war am ersten Weihnachtsfeiertag 2020 in Regensburg in Bayern ein Säugling in einer Mülltonne entdeckt worden. Wie das Mädchen zu Tode kam, ließ sich nicht mit Sicherheit klären. Die Mutter wurde nicht verurteilt.

2017 hatte der Fund eines toten Babys in Weißenfels, nicht weit von Halle entfernt, für Aufsehen gesorgt. Es war über einen Zaun geworfen worden. Die Mutter konnte bis heute nicht ermittelt werden. Auch Reihengentests, zu dem die Staatsanwaltschaft mehr als 2000 Frauen aufgerufen hatte, brachten keinen Erfolg.