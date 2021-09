Perm in Russland : Mehrere Tote nach Schüssen an Universität

Am Montagmorgen sind bei einem Angriff auf die Universität in Perm acht Menschen getötet worden. Der Schütze wurde bei der Festnahme verwundet, es soll sich um einen Studenten handeln.

Auf der Flucht: Studenten springen aus den Fenstern an der Universität in Perm Bild: dpa

Bei einem bewaffneten Angriff auf die Universität der russischen Stadt Perm sind am Montag nach vorläufigen Angaben acht Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden verwundet. Das berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Ermittlungskomitee der Region. Der Schütze sei bei der Festnahme verwundet worden. Es handele sich um einen Studenten, der auf dem Universitätsgelände das Feuer auf Umstehende eröffnet habe. Die Identität des Verdächtigen werde nun geklärt. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Aus der Universität hieß es, ein Unbekannter mit Maske habe geschossen. Mitarbeiter hätten sich in Büros verbarrikadiert, Studenten seien gebeten worden, sich in ihren Hörsälen einzuschließen. Auf Twitter wurden – mediumspezifisch nicht verifizierte – Aufnahmen davon verbreitet, wie eine schwarz gekleidete Person mit Gewehr auf ein Gebäude zu geht, bei dem es sich um ein Permer Universitätsgebäude handeln könnte. Junge Stimmen fluchen angstvoll. Andere Aufnahmen zeigen, wie junge Menschen aus Fenstern springen.

Auch der Name eines jungen Mannes wurde genannt, der 18 Jahre alt sei und die Tat verübt habe; dazu wurde ein Bild verbreitet, auf dem ein augenscheinlich junger Mann den Mittelfinger der linken Hand hochreckt und in der anderen Hand ein Gewehr hochhält. Er ist schwarz gekleidet, hat einen schwarzen Helm auf und viele Patronen in Hülsen um seinen schmalen Körper gewunden. An der rechten Seite trägt er etwas, das aussieht wie ein Schwert oder Schlagstock.

Mehr zum Thema 1/

Erst im Mai waren bei einem Angriff auf eine Schule in Kasan neun Menschen getötet worden; der Täter, ein 19 Jahre alter früherer Schüler der Einrichtung, war in schwarzer Kleidung und schwarzer Maske mit Tasche und Gewehr in der Hand zur Schule gegangen. Präsident Wladimir Putin hatte nach der Tat angeordnet, das Waffenrecht zu verschärfen. Das hatte er auch schon getan, nachdem im Oktober 2018 ein 18 Jahre alter Berufsschüler in Kertsch auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim 20 Mitschüler und dann sich selbst erschossen hatte – mit dem gleichen Gewehrtyp, den dann der junge Mann in Kasan benutzte. Die Verschärfung war aber ausgeblieben, stattdessen war das Alter, in dem man Jagdwaffen besitzen darf, auf 16 gesenkt worden.