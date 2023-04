Aktualisiert am

Tote Kinder in Hockenheim – Haftbefehl gegen Mutter

Gegen die Mutter der beiden tot aufgefunden Kinder in Hockenheim ist Haftbefehl erlassen worden. Die Umstände der Tat sind noch unklar.

Plüschtiere und Kerzen stehen am Hauseingang zum Tatort in Hockenheim. Bild: dpa

Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim ist Haftbefehl gegen die Mutter der sieben und neun Jahre alten Jungen erlassen worden. Die Frau stehe unter Mordverdacht, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Mannheim mit.

Die 43-Jährige war am Sonntag noch am Tatort festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich noch nicht dazu, wie die Kinder getötet wurden. Dazu solle eine Obduktion im Laufe des Dienstags Erkenntnisse bringen, sagte die Sprecherin auf Anfrage.

Unklar ist bislang auch, ob sich die tatverdächtige Frau schon zum Geschehen geäußert hat, wer in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Opfern um Brüder.