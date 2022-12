„Swarming“-Fall in Toronto : Acht Mädchen töten einen Obdachlosen

Acht Mädchen verabreden sich in Toronto – am Ende ist ein Mensch tot. Womöglich hatten sie eine Straftat geplant. Auch das mutmaßliche Motiv der Jugendlichen ist erschütternd: Es soll um eine Flasche mit Alkohol gegangen sein.

Die Gruppe von Mädchen, die im kanadischen Toronto am Wochenende einen Obdachlosen tödlich verletzte, ist dem 59-Jährigen nach ersten Ermittlungen wohl zufällig begegnet. Dass sich die Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren am Samstag in der Innenstadt trafen, soll dagegen geplant gewesen sein. Wie ein Polizeisprecher jetzt bestätigte, verabredeten sich die Jugendlichen in sozialen Medien. Ob sie dabei ein Verbrechen planten, blieb vorerst offen.

Die Staatsanwaltschaft der Provinz Ontario hatte am Dienstag Anklage wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz gegen die acht Mädchen erhoben. Laut den bisherigen Ermittlungen überfielen sie den Obdachlosen kurz vor Mitternacht an der Kreuzung von University sowie York Street und verletzten ihn mit nicht näher beschriebenen „scharfen Gegenständen“ schwer. Der 59-Jährige starb später im Krankenhaus.

Ging es um Alkohol?

Die Polizei geht davon aus, dass die Mädchengruppe den Obdachlosen angriff, weil er Alkohol bei sich führte. „Wir glauben, dass der Verstorbene eine Flasche hatte und dass die Jugendlichen versuchten, sie zu bekommen“, sagte der Polizeisprecher Terry Browne. Die mutmaßlichen Täterinnen, drei 13-Jährige, drei 14-Jährige und zwei 16-Jährige, wurden kurz nach dem Angriff verhaftet. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Waffen.

Dass sich die Minderjährigen vor der Tat nie getroffen hatten und aus unterschiedlichen Stadtvierteln in Toronto stammten, nannte der Beamte auffällig. Das sogenannte Swarming, bei dem sich bislang fremde Jugendliche in sozialen Medien zu Gewalttaten verabreden, breitet sich derweil in Nordamerika immer weiter aus. Im vergangenen August hatten Dutzende Jugendliche in Los Angeles einen Spätkauf überfallen und geplündert, nachdem sie sich in sozialen Medien verständigt hatten. Das Los Angeles Police Department warnte damals vor einem möglichen Trend.

Auch im kanadischen Vancouver an der Westküste des Landes wurden in den vergangenen Monaten wiederholt „Swarm“-Angriffe gemeldet. Im Mai erschütterte ein in sozialen Medien veröffentlichtes Video die Stadt, das zeigte, wie eine Mädchengruppe auf eine Jugendliche einschlug, ihr die Nase brach und sie schließlich zwang, die Füße ihrer Angreiferinnen zu küssen.

Einige Mädchen waren polizeibekannt

Wie jetzt nach dem Tod des Obdachlosen in Toronto bekannt wurde, hatten auch mindestens drei der acht Angeklagten bereits in der Vergangenheit Kontakt mit der Polizei. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass die Mädchengruppe am Wochenende schon andere Personen angegriffen hatte, bevor sie auf den 59-Jährigen einstach. „Wir glauben nicht, dass die Verdächtigen das Opfer kannten“, sagte der Polizeisprecher Browne. „Als sich ein mögliches Ziel auftat, haben sie beschlossen, es als Gruppe anzugreifen – aus welchen Gründen auch immer.“