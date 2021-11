Tödlicher Bootsunfall : Hauptangeklagter im Gardasee-Prozess bittet um Entschuldigung

In Brescia hat der Prozess gegen einen 52 Jahre alten Münchener begonnen. Er soll bei einem Bootsunglück am Gardasee für den Tod zweier Menschen verantwortlich sein – nun wendet er sich an die Hinterbliebenen.

Bei der ersten Anhörung vor einem Gericht in Brescia wegen des tödlichen Bootsunfalls auf dem Gardasee vom 19. Juni hat sich der Hauptangeklagte am Mittwochvormittag bei den Hinterbliebenen der beiden Opfer entschuldigt. Wie italienische Medien berichteten, wandte sich der 52 Jahre alte Münchener Patrick K. nach dem Ende der rund einstündigen Anhörung zu technischen Fragen des Prozessverlaufs mit folgenden Worten an die Angehörigen von Greta N. und Umberto G.: „Ich bitte um Verzeihung und akzeptiere die Kritik. Wir wollten uns schon am ersten Tag persönlich oder mit einem Brief an Sie wenden, aber uns wurde gesagt, dass es nicht der richtige Augenblick sei. Auch ich bin nicht seelenlos. Seit Monaten finde ich keinen Schlaf.“

Patrick K., der wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung und der unterlassenen Hilfeleistung in Brescia unter Hausarrest steht, war mit seiner Ehefrau zu dem Gerichtstermin erschienen. Der zweite Angeklagte Christian T., dem das Unglücksboot der Marke Riva gehört, erschien am Mittwoch nicht zu dem Prozesstermin. Patrick K. hatte schon bei früheren Vernehmungen zugegeben, das Motorboot am späten Abend des 19. Juni gesteuert zu haben, als es mit stark überhöhter Geschwindigkeit den Kahn mit den beiden Italienern rammte.

Opfer hatten kaum Überlebenschancen

Der 37 Jahre alte Umberto G., dessen Leichnam erst am Morgen nach dem Unglück in dem herrenlos auf dem See treibenden Holzboot gefunden wurde, war nach Ermittlungen der Gerichtsmediziner auf der Stelle tot. Die 25 Jahre alte Greta N. erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, wurde aus dem Boot geschleudert und ertrank. Ihr Leichnam wurde in fast hundert Metern Tiefe von Tauchern am Grund des Gardasees geborgen. Nach Erkenntnissen der Gerichtsmediziner wurde auch Greta N. bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie selbst bei einer raschen Bergung kaum Überlebenschancen gehabt hätte.

Das Unglück hatte am Gardasee, aber auch in ganz Italien große Empörung ausgelöst. Zumal der Umstand, dass die beiden Verdächtigen nach ersten Vernehmungen auf freien Fuß gesetzt wurden und sogleich nach Bayern zurückkehrten, hatte die Gemüter erhitzt. Der Bootsführer Patrick K. stellte sich kurz nach Erlass eines internationalen Haftbefehls am 5. Juli am Grenzübergang Brenner den italienischen Behörden. Er befindet sich seitdem nahe Brescia im Hausarrest. Der nächste Prozesstermin wurde vom Richter auf den 16. Dezember festgelegt. Zu dem Termin dürfte dann auch der zweite Angeklagte Christian T. erscheinen.

Entschädigung in Millionenhöhe

Nach italienischen Medienberichten haben die Versicherungen von Bootseigentümer Christian T. und Bootsfahrer Patrick K. an die Angehörigen der Opfer noch vor Prozessbeginn Entschädigungszahlungen geleistet. Die Familie von Greta N. hat demnach Zahlungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro erhalten, an die Hinterbliebenen von Umberto G. gingen 1,3 Millionen Euro. Italienische Medien hatten zuvor von kumulierten Forderungen in Höhe von neun Millionen berichtet. Die Angehörigen der beiden Opfer zogen sich nach Zahlung der Entschädigung als Nebenkläger von dem Verfahren zurück. Die Gemeinden Salò und Montana del Garda treten weiterhin als Nebenkläger in dem Verfahren auf. Es wird erwartet, dass der Prozess zu einem raschen Abschluss kommt, weil sich Anklage und Verteidigung auf den sofortigen Beginn der Hauptverhandlung geeinigt haben.

Bei der Beweissicherung hatten die Aufnahmen von Überwachungskameras eine große Rolle gespielt. Die Aufnahme vom Augenblick des Zusammenpralls gegen 23.30 Uhr zeigt das mit hoher Geschwindigkeit herannahende Motorboot, das mit voller Wucht gegen den ordnungsgemäß beleuchteten Kahn prallt, diesen buchstäblich überspringt und ungebremst weiterrast. Eine spätere Aufnahme von der Marina zeigt die beiden Münchener beim Anlegen nach dem Ende ihrer nächtlichen Spritztour mit dem Boot, wobei beide offenbar stark alkoholisiert torkeln und einer der beiden sogar ins Wasser fällt. Bei den ersten Vernehmungen hatten die beiden angegeben, sie hätten von dem Zusammenstoß mit dem Holzboot nichts bemerkt und seien stattdessen von einer Kollision mit Treibholz ausgegangen. Wenige Tage nach dem Unglück und angesichts der Abreise der Verdächtigen nach Bayern hatte der Vater von Greta N. einem Fernsehsender gesagt: „Es ist unbeschreiblich, so verhalten sich nicht mal Tiere.“