Mann tot geprügelt : „Ich verurteile nicht nur das Verbrechen, sondern die Gleichgültigkeit“

Warum musste Alika O. sterben? Der 39 Jahre Nigerianer, der vor gut zehn Jahren nach Italien gekommen war, wurde am Freitagnachmittag auf einer belebten Einkaufsstraße in Civitanova Marche, einem Badeort an der Adriaküste in der mittelitalienischen Region Marken, zu Tode geprügelt.

Aliko O. hinterlässt seine eben falls aus Nigeria stammende Ehefrau Charity O. und einen achtjährigen Sohn. Auch eine zehn Jahre alte Nichte gehört zu der Familie, die vor vier Jahren in ein Städtchen nahe Macerata im Hinterland der Marken gezogen war.

Einige filmten das Geschehen

Mehrere Augenzeugen verfolgten die Tat, einige filmten das Geschehen mit ihren Smartphones statt einzuschreiten. Der mutmaßliche Täter, der 32 Jahre alte Italiener Franco F., wurde wenige Minuten nach der Tat festgenommen und befindet sich seither in Gewahrsam. Die Leiche des Opfers wurde in eine Klinik gebracht. Eine Obduktion soll klären, ob der Tod durch Schläge, Ersticken oder eine andere Ursache herbeigeführt wurde. Zur Aufklärung der Tat werten die Ermittler sowohl die Handyaufnahmen wie die von Überwachungskameras aufgezeichneten Bilder aus.

Nach Medienberichten dauerte der tödliche Zwischenfall rund vier Minuten. Danach hat der mutmaßliche Täter auf das Opfer zuerst mit dessen Krücke eingeschlagen, auf welche Alika O. nach einem Fahrradunfall seit rund einem Jahr angewiesen war. Anschließend hockte sich Franco F. auf das am Boden liegende und um Hilfe rufende Opfer und schlug mit den Fäusten auf Alika O. ein. Schließlich ließ Franco F. von dem leblosen Opfer ab und nahm dessen am Boden liegendes Mobiltelefon mit. Das Telefon trug Franco F. bei seiner Festnahme bei sich.

Bei einer Pressekonferenz bestätigte ein Polizeisprecher im Wesentlichen die Medienberichte: „Der Angreifer ging auf das Opfer los und schlug es zunächst mit einer Krücke. Nachdem das Opfer zu Boden gefallen war, beendete der Angreifer die Tat, indem er wiederholt mit seinen bloßen Händen zuschlug.“ Augenzeugen hätten die Polizei alarmiert, nachdem der Verdächtige geflohen war.

Debatte über möglichen rassistischen Hintergrund

Die Tat hat in Italien große Erschütterung und eine Debatte über einen möglichen rassistischen Hintergrund ausgelöst. Nach Angaben der Polizei lässt sich bisher keine rassistische Motivation beim Täter Franco F. feststellen. Beim Verhör soll der Verdächtige angegeben haben, Alika O. habe ihn und seine 45 Jahre alte Begleiterin Elena D. aufdringlich um Almosen gebeten. Elena D. hat nach eigenen Angaben beim Verhör von der Tat nichts mitbekommen, weil Franco F. unvermittelt ein zuvor gemeinsam aufgesuchtes Geschäft verlassen habe und erst Minuten später blutverschmiert zurückgekehrt sei.

Seinem Pflichtverteidiger gegenüber hat Franco F. offenbar angegeben, er leide unter einer bipolaren und Borderline-Störung. In Salerno, der Heimatstadt des mutmaßlichen Täters, soll Franco F. wegen „aggressiver Episoden“ mehrfach aufgefallen sein, ein psychiatrisches Gutachten soll seine Erkrankung festgestellt haben.

Während in mehreren Berichten und Medienkommentaren der rassistische Hintergrund des Vorfalls als unzweifelhaft und die Tat als „brutaler Mord“ dargestellt wurde, prangerten andere die Instrumentalisierung der Tat eines psychisch Kranken zu politischen Zwecken gerade in Wahlkampfzeiten an. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten Enrico Letta sprach von einer „bestürzenden Mordtat von unerhörter Grausamkeit“, für die es „keine Rechtfertigung geben“ könne. Der Parteichef der rechtsnationalen Lega Matteo Salvini teilte mit: „Sicherheit hat keine Hautfarbe und muss wieder ein Recht für alle sein.“

Der Bürgermeister von Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, traf sich am Samstag mit der Witwe Charity O. und weiteren Mitgliedern der nigerianischen Gemeinde, nachdem Hunderte gegen die Bluttat demonstriert hatten. „Ich verurteile nicht nur das Verbrechen, sondern auch die Gleichgültigkeit“, sagte Ciarapica, der zur christdemokratischen Partei Forza Italia gehört.

Vor allem der Umstand, dass Augenzeugen das Geschehen minutenlang verfolgten und sogar filmten, statt dem Opfer zu Hilfe zu eilen, hat weithin Empörung ausgelöst. Die Zeitung „Corriere della Sera“ zitierte die Witwe Charity O. am Sonntag mit den Worten: „Es waren in diesem Augenblick so viele Menschen an dem Ort. Warum hat niemand eingegriffen? Warum hat ihm niemand geholfen? Vielleicht würde mein Alika jetzt noch leben und könnte bei mir sein.“