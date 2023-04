Zwei 17-Jährige und ein 27-Jähriger sitzen wegen Totschlags und versuchten Totschlags nun in Untersuchungshaft. Ein 20-Jähriger war bereits am Samstag festgenommen worden.

Nach den tödlichen Schüssen im baden-württembergischen Asperg sind drei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen zwei 17-Jährige und einen 27 Jahre alten Mann, die am Montag in Möglingen vorläufig festgenommen worden waren, ergingen am Dienstag Haftbefehle wegen Totschlags und versuchten Totschlags, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte. Zudem gab es Durchsuchungen.

In der Kleinstadt nahe Ludwigsburg hatten Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag auf einem Schotterparkplatz einen leblosen 18-Jährigen und einen gleichaltrigen Schwerverletzten aufgefunden. Die Polizei war alarmiert worden, weil mutmaßlich Schüsse gefallen waren. Noch am Samstag wurde ein 20-Jähriger festgenommen. Seit Sonntag sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Ursache für die Tat ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein Streit. Man gehe davon aus, dass ein „lokaler Konflikt untereinander“ zu der Tat geführt haben könnte. „Zu den Hintergründen des Konfliktes dauern die Ermittlungen noch an“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Stuttgart.

Ein weiterer 18-Jähriger, der bei der Tat schwer verletzt wurde, befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter in einem Krankenhaus. Er sei nicht in Lebensgefahr, außerdem ansprechbar und auch vernehmungsfähig, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Stuttgart. Ob er bereits Angaben zu der Tat gemacht hat, konnte der Sprecher nicht sagen.