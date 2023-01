Prozess gegen Todespfleger : Er wollte nur seinen Rausch ausschlafen

Ein normaler freier Tag sah bei Mario G. so aus: aufstehen um sieben, zur Tanke, eine Flasche Wodka kaufen, Desperados als Nachtisch, zurück ins Hotel, trinken, Instagram, schlafen. Von 19 bis 20 Uhr RTL2, duschen, mit dem Taxi ins Krankenhaus, Schichtbeginn um 21 Uhr. Ab­wechslung gab es, wenn G. am Wochenende zum Fußballgucken in die Kneipe ging, dann waren es nachmittags so 60 bis 70 Stamperl Jägermeister (der Sachverständige wird es auf 1,5 Liter ausrechnen), sekundiert von sieben bis acht Beck’s.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Der Angeklagte G., gelernter Altenpfleger mit kurz geschnittenem Haar und ausrasierten Seiten, listet am Dienstag seine alltagsüblichen Alkoholmengen beflissen auf, ebenso die Zahl der Tabletten („so acht bis zehn“), die „immer mal wieder“ dazukamen: Sedativa und Opiate. Wie er das alles vertragen habe, fragt der Vorsitzende. „Nun, ich bin im Training“, sagt G. nicht ohne Stolz. Später wird er noch eine Erklärung hinzufügen: „Zwei Meter, 120 Kilogramm.“ Alkohol, Tabletten und auch Kokain hätten sein Leben seit langem geprägt, seitdem er nicht mehr Trainer im Jugendfußball gewesen sei. „Einen Tag ohne Alkohol gab es nicht.“ Die Botschaft dahinter scheint klar: Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um ihn zu verderben.

Der Pfleger wollte nach seinen Exzessen während der Arbeit im Krankenhaus seine Ruhe haben

Die Staatsanwaltschaft setzt einen anderen Schwerpunkt. Der Alkoholkonsum kommt in der Anklage zur Sprache, im Zusammenhang eines Mordmerkmals. G. wollte, so die Staatsanwältin, nach seinen Alkoholexzessen während der Arbeit im Krankenhaus einfach seine Ruhe haben. Deshalb habe G. acht schwer kranken Patienten, für die er im Wachraum der neurochirurgischen Station des Münchner Klinikums rechts der Isar verantwortlich war, unter anderem Sedativa und Opiate verabreicht. Er habe sie ruhigstellen wollen (ein niedriger Beweggrund), um sie nicht versorgen oder pflegen zu müssen. So habe er sich dann „ausruhen“ oder sich mit seinem Handy beschäftigen können. Bei allen Patienten kam es zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes, fünf von ihnen mussten deshalb auf die Intensivstation – unter ihnen war auch der damals 90 Jahre alte Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Zwei Patienten haben die Medikamentengabe nicht überlebt.

Angeklagt ist Mario G. daher wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs in sechs Fällen. Die Taten gesteht G. am Dienstag. „Das trifft so zu, was verlesen wurde.“ Seine Absicht sei nie gewesen, „jemanden zum Versterben, in Gefahr zu bringen“. Er habe sie ruhig stellen wollen, weil er „viel Alkohol konsumiert“ habe. „Mir tut es von Herzen leid.“

Seine Patienten waren auf besondere Pflege und Betreuung angewiesen

Seit Juli 2020 war Mario G. als Krankenpfleger im Klinikum Rechts der Isar beschäftigt. Zuvor arbeitslos, hatte er sich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Eigentlich habe er in Österreich arbeiten wollen: „Doch das ging nicht, da hatte ich ja eine Verurteilung wegen Diebstahls.“ Die Zeitarbeitsfirma wusste demnach, dass G. „nur“ Altenpfleger war – das Krankenhaus hingegen nicht. Eine Urkunde musste er nicht vorweisen, der Pflegeleitung hatte er erzählt, er habe vorher im Uniklinikum Essen gearbeitet. „Das stimmte aber nicht.“ Nach einer kurzen Zeit auf der Normalstation wurde er mit Schichten in zwei Wachräumen betraut, einer Art Übergangsstation zwischen Normal- und Intensivstation. Die Patienten waren auf besondere Pflege und Betreuung angewiesen. Wie zum Beispiel ein 80 Jahre alter Patient, dem G. am 22. August 2020 zwischen 21.50 Uhr und 22 Uhr laut Anklage „mindestens jeweils zwei Ampullen Diazepam und Lorazepan sowie mindestens eine Ampulle Tramadol a 100 mg“ verabreichte. Der Mann musste aufgrund der Gabe der Sedative und des Opiats intubiert werden, kam um 22.25 Uhr auf die Intensivstation. Sechs Tage später starb er.

Am 28. Oktober erhielt ein 89 Jahre alter Mann im Überwachungszimmer von G. mehrere Ampullen Opiate und Sedativa. Der Patient wurde um 11.26 Uhr auf die Intensivstation verlegt, er starb am 13. November. Am 7. November schließlich verabreichte Mario G. dem Patienten Enzensberger laut Anklage zwischen sieben Uhr morgens und 10.22 Uhr „eine nicht bekannte Menge des Enzodiazepins Lorazepam“, um bei ihm eine „sedierende Wirkung“ zu erzielen. Da diese nicht wie gewünscht eingetreten sei, habe G. nochmals ein Sedativum gegeben.