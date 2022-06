Todesfahrt in Berlin : Der schlimmste Ferienanfang

In Berlin fährt ein Mann sein Auto in eine Klasse, ihre Lehrerin stirbt. Wie kann eine Schule damit umgehen?

An die Abschlussfahrt, die das nahende Ende der Schulzeit markiert, haben Generationen von Schülerinnen und Schülern prägende Erinnerungen. Diese Woche fern dem Elternhaus gibt Heranwachsenden einen Vorgeschmack auf das, was sich viele von ihrem nächsten Lebensabschnitt erwarten: mehr Freiheit, mehr Selbständigkeit, mehr Großstadt.

Berlin steht seit vielen Jahren sehr weit oben auf der Wunschliste von Zehnt- bis Zwölftklässlern. Die meisten von ihnen kehren beglückt, zumindest beeindruckt zurück in ihre Heimat. 24 Schülerinnen und Schüler aus Nordhessen werden hingegen von nun an damit fertigwerden müssen, dass sie auf ihrer Abschlussfahrt nach Berlin ihre Lehrerin haben sterben sehen. Vielleicht werden sie zusätzlich um ihren Lehrer trauern müssen, der bei Redaktionsschluss noch in Lebensgefahr schwebte. Sieben Schüler wurden selbst so schwer verletzt, dass sie am Freitag noch in verschiedenen Berliner Krankenhäusern lagen.

Die Tat in Berlin ist nicht die erste, die eine Klasse trifft

Am Tag nach der Amokfahrt, die der 51-jährigen Lehrerin aus Hessen das Leben nimmt, trifft bei einer anderen Lehrerin eine E-Mail ein. In Charlottenburg, nur ein paar Kilometer vom Unfallort entfernt, leitet Brigitte Kather die Paula-Fürst-Schule. Die E-Mail kommt vom Schulpsychologischen Dienst der Stadt Berlin, der nachfragt, ob Unterstützung benötigt werde. Diese E-Mail erhält am Donnerstag mutmaßlich nur die Paula-Fürst-Schule. Denn in ihrem Kollegium löst die bedrückende Nachricht vom Angriff auf eine Klasse nicht nur Entsetzen und Trauer aus. Sondern auch schmerzhafte Erinnerungen.

Am 14. Juli 2016 befanden sich 28 Zwölftklässler der Gesamtschule auf Kursfahrt in Nizza. Die sehenswerte WDR-Dokumentation „Klassenfahrt in den Terror“ von 2017 erzählt ihre Geschichte nach, nennt ihre Namen. An ihrem Abschlussabend wollten sie sich auf der Strandpromenade das traditionelle Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag anschauen. Mit ihnen auf der zehntägigen Fahrt waren ihre Lehrer Fouad Zaim und Saskia Schnabel. Auf dem Weg ins Zentrum wurde die Gruppe getrennt. Der größere Teil hatte sich mit Zaim in einen Bus Richtung Innenstadt gedrängt. Schnabel war mit sechs Schülerinnen und Schülern zu Fuß auf der Promenade des Anglais in die gleiche Richtung unterwegs. Ein islamistischer Terrorist steuerte einen Lkw auf die breite Uferstraße und erfasste dabei Hunderte von Menschen. Mehr als 400 wurden verletzt, 84 kamen ums Leben. Unter den Todesopfern waren Saskia Schnabel und die beiden Schülerinnen Salma und Silan. Eine weitere Schülerin, Amal, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Er packte den Koffer der Getöteten

Zur gleichen Zeit, als am Mittwoch ein offenbar psychisch verwirrter Mann seinen Kleinwagen auf den Bürgersteig nahe der Gedächtniskirche lenkte, nahm Brigitte Kather an der Paula-Fürst-Schule mündliche Abiturprüfungen ab. Sie erzählt, dass sich unter den Prüflingen die Schülerinnen und Schüler der damaligen achten Klasse von Saskia Schnabel befinden. Sie haben bereits angekündigt, ihrer verstorbenen Lehrerin bei der Abiverleihung gedenken zu wollen. Seit dem Schuljahr 2016/17 ist Kather Direktorin der Gesamtschule mit mehr als 1000 Schülern. Im Juli 2016 war sie also eigentlich noch gar nicht in ihrer heutigen Rolle aktiv. Am 15. Juli hatte sie dort aber einen Termin und war somit vor Ort, als klar wurde, dass die Schule Tote und Verletzte zu beklagen hat. „Meine erste Diensthandlung war, eine Dienstbesprechung einzuberufen und über die Geschehnisse zu informieren. Das war wirklich furchtbar“, sagt sie.

Noch an diesem Tag stellte der Schulpsychologische Dienst zwei Psychologen für die Rundumbetreuung der Rückkehrer bereit. In der WDR-Doku berichten zahlreiche Schüler, wie Fouad Zaim sie von dem Moment an, als in Südfrankreich das Chaos über sie hereinbrach, auffing. Er war es auch, der für die Rückreise die Koffer der Getöteten packte. Im Film sagt er, dass diese Handlung in dem Moment und auch im Nachhinein sehr belastend für ihn war. Die Habseligkeiten der Kollegin in der Hand zu halten, mit der er in den Tagen zuvor so viel Zeit verbracht hatte, machte ihm zu schaffen. Am Abend des 15. Juli landeten die Rückkehrer in Berlin, abgeschirmt von der Öffentlichkeit.