Tod von Willy Monteiro Duarte : War es eine rassistische Tat?

An diesem Samstag wird in Italien Willy Monteiro Duarte beerdigt, ein 21 Jahre alter angehender Koch aus Paliano. Das Städtchen liegt etwa eine Stunde südöstlich von Rom in der Region Latium. Duartes Fall beschäftigt seit Tagen die Medien im Land. Der junge Mann, der vor Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern von den Kapverden nach Italien eingewandert war, starb in der Nacht zum vergangenen Sonntag auf dem Parkplatz vor einer Bar im nahe gelegenen Colleferro: Er wurde totgeschlagen und totgetreten. Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Totschlags ermittelt, die Staatsanwaltschaft könnte sie aber auch wegen Mordes anklagen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Ministerpräsident Giuseppe Conte zeigte sich „schockiert und tief betroffen“ von der Tat, den Eltern des Toten brachte er am Telefon sein Beileid zum Ausdruck. Oppositionsführer Matteo Salvini von der rechtsnationalistischen Lega bezeichnete Duarte auf Twitter als einen „allseits beliebten Goldjungen, der von Unmenschen umgebracht wurde“, und forderte eine „exemplarische Bestrafung“ der Schuldigen. Vincenzo Apicella, Bischof von Velletri-Segni, zu dessen Diözese Paliano und Colleferro gehören, beklagte als Ursache für die Bluttat „ein Klima der Gewalt, des Kults körperlicher Stärke, der Unterdrückung und Verachtung des Lebens“.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Die Autopsie an der Universitätsklinik Tor Vergata in Rom ergab als Todesursache Herzstillstand nach multiplem Organversagen, verursacht durch Schläge und Tritte in den Unterleib sowie auf Brustkorb und Hals. Nach Zeugenaussagen musste Willy Monteiro Duarte sterben, weil er einem Freund zu Hilfe geeilt war, der in eine Schlägerei verwickelt war. Der Freund hatte die Auseinandersetzung offenbar verursacht, weil er drei Mädchen, die mit ihren Freunden unterwegs waren, anzügliche Bemerkungen zugerufen hatte. Die Schlägerei eskalierte, nachdem einer aus der Gruppe mit den Mädchen mit dem Handy die „Zwillinge von Artena“ zu Hilfe gerufen hatte.

Artena ist ein weiteres Städtchen in der Gegend um Colleferro, und bei den „Zwillingen“ handelt es sich um ein 24 und 26 Jahre altes Bruderpaar. Die beiden sehen sich sehr ähnlich, daher der Spitzname. Ihre im Fitnessstudio und in einem Studio für Kampfsportarten geformten Muskeln einschließlich Tätowierungen pflegten sie in den sozialen Medien und gerne auch in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. In der Gegend waren die Brüder aus wohlhabendem Haus als eine Art private Ordnungs- oder auch Drangsaliermacht bekannt: Wenn sie mit ihrem schwarzen Audi Q7 auftauchten, zeigte man sich besser unterwürfig oder suchte gleich das Weite.

Nach Zeugenaussagen trug sich am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr auf dem Parkplatz vor der Bar Folgendes zu. Beim Eintreffen der herbeigerufenen „Zwillinge“ erlosch plötzlich die Straßenbeleuchtung an dem Parkplatz, offenbar hatte jemand die Stromversorgung unterbrochen. Die beiden Brüder steuerten gezielt auf Willy Monteiro Duarte zu. Ein erster Karateschlag traf den schmächtigen jungen Mann in den Unterleib, worauf er zu Boden ging. Kaum hatte er sich aufgerappelt, hagelten weitere Schläge und Fußtritte auf ihn ein.

Die Fußtritte dauerten auch dann noch fort, als Duarte nach dem zweiten Niederschlag blutend und besinnungslos am Boden lag. Ein Zeuge sagte aus, die insgesamt vier Angreifer hätten auf Duarte „herumgetrampelt“. Den schlimmsten Tritt auf den Hals habe der ältere der „Zwillinge“ versetzt. Dann seien die Angreifer davongefahren. Wiederbelebungsversuche von Passanten blieben erfolglos. Eine Anwohnerin berichtete, der junge Mann habe „Hört auf, ich kann nicht mehr atmen“ gerufen.

„Sie haben bloß einen Migranten umgebracht“

In Mitteilungen der Behörden heißt es, ein rassistisches Motiv für die Tat werde vorerst nicht angenommen. Aber haben sich die vier jungen Männer aus Artena tatsächlich nur deshalb auf Duarte gestürzt, weil dieser nicht schnell genug weglaufen konnte, oder eben doch wegen dessen schwarzer Hautfarbe? Die vier Verdächtigen konnten noch in der Nacht zum Sonntag festgenommen werden, Augenzeugen hatten das Kennzeichen ihres Audis notiert.

Der Ermittlungsrichter hat wegen der Schwere der Tat die Untersuchungshaft verlängert. Bei einem ersten Verhör der Carabinieri von Colleferro soll ein Angehöriger eines der Verdächtigen gemäß Presseberichten gesagt haben: „Was haben sie denn schon getan? Nichts. Sie haben bloß einen Migranten umgebracht.“

Derweil schießen Verdächtigungen und Beschimpfungen ins Kraut. Die Partnerin des älteren der angeklagten „Zwillinge“, eine bisher wenig erfolgreiche Lokalpolitikerin der konservativen Partei „Forza Italia“ des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, ist im sechsten Monat schwanger. In der linksliberalen Zeitung „La Repubblica“ klagte sie über Hass und Drohungen im Internet. Ihr ungeborener Sohn werde als „Bastard“ und als „Monster“ beschimpft, der „den gleichen Tod wie Willy“ sterben solle. Man habe sie zudem zur Abtreibung aufgefordert. „Ich halte es nicht mehr aus“, sagte sie und fügte hinzu, sollte ihr Verlobter „einen Fehler begangen“ haben, dann müsse er „dafür bezahlen“.

Alessia Morani, sozialdemokratische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, bezeichnete den Tod Duartes als „vergiftete Frucht des von der Rechten verbreiteten Hasses“. Seit Jahren betrieben rechte Parteien wie die Lega und die postfaschistischen „Brüder Italiens“ von Giorgia Meloni „nichts als Hasspropaganda gegen Migranten, vor der wir immer wieder vergeblich gewarnt haben“. Wegen Verbreitung von Falschnachrichten und übler Nachrede durch ein Regierungsmitglied hat Meloni Anzeige gegen die Staatssekretärin erstattet.