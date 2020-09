Familiendrama in Solingen : Die Nachbarn wollen nichts bemerkt haben

Der Frühstückstisch war noch gedeckt, die fünf Kinder fanden die Polizisten tot in ihren Betten. Das sechste Kind der Familie, der elfjährige Sohn, der die Tat als einziger überlebte, war am Morgen zur Schule gegangen. Christiane K., die Mutter, die der Taten verdächtig ist, holte ihn unter dem Vorwand eines Todesfalls in der Familie vorzeitig ab. Gemeinsam mit ihm fuhr die Siebenundzwanzigjährige nach Düsseldorf. Von dort fuhr der Junge alleine in der S-Bahn nach Mönchengladbach weiter, zu seiner Großmutter.

Ihrer Mutter hatte K. inzwischen schon per Whatsapp geschrieben, dass es ihr wegen der Trennung von ihrem Mann, der schon nicht mehr in der Wohnung lebte, sehr schlecht gehe, und sie nicht mehr könne. Schließlich schrieb sie ihrer Mutter: „Schick die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot.“ Auch der elfjährige Sohn informierte in einem Whatsapp-Gruppenchat seine Mitschüler darüber, dass seine Geschwister getötet wurden. Am frühen Donnerstagnachmittag warf sich Christiane K. dann am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor eine einfahrende S-Bahn – und überlebte schwer verletzt.