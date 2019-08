Auf Ebertplatz in Köln : Wieder ein tödlicher Streit unter Drogenhändlern?

Wieder ein Tatort: Polizisten am Ebertplatz in Köln Bild: dpa

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Ebertplatz in Köln am frühen Sonntagmorgen mit einem Toten haben die Ermittler den mutmaßlichen Täter identifiziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, handelt es sich um einen 25 Jahre alten Somalier, der zuletzt im Landkreis Düren gemeldet war. Der Mann war unmittelbar nach der Tat an ein S-Bahnhaltestelle unweit des Ebertplatzes festgenommen worden.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

Er steht im Verdacht, einem gleichaltrigen Landsmann während eines Streits um Rauschgift, an dem weitere Afrikaner beteiligt gewesen sein sollen, in den Hals gestochen zu haben. Wegen der Verletzungen sei das Opfer nach den Ergebnissen der Obduktion am Tatort verblutet, so die Ermittler. Neun weitere Männer, die nach der Tat ebenfalls festgenommen wurden, waren nach den bisherigen Ermittlungen nicht an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt. Sie kamen am Montag wieder auf freien Fuß.

Im Oktober 2017 war es auf dem Ebertplatz schon einmal zu einem tödlichen Konflikt zwischen afrikanischen Rauschgifthändlern gekommen; damals kam ein junger Mann aus Guinea ums Leben. Der Haupttäter in dem Fall wurde zwar nicht gefasst. Aber ein an der Tat beteiligter Marokkaner wurde im August 2018 wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Beteiligung an einer Schlägerei zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Hintergrund der Auseinandersetzung 2017 war nach Feststellung des Gerichts eine Revierstreitigkeit zwischen nordafrikanischen und westafrikanischen Rauschgifthändlern.

Nach dem damaligen Vorfall wurde der Ebertplatz, eine vom mehrspurigen Autoverkehr umflossene Betoninsel, von der Stadt und engagierten Bürgern und Künstlern mühevoll aufgewertet. Ein Brunnen, der lange defekt war, sprudelt wieder, die kaputten Rolltreppen, die in einen zwielichtigen Untergrund führen, wurden zu Kunstwerken, und immer wieder finden auf dem Platz Kulturveranstaltungen statt. Manche Anwohner schwärmen von einem neuen Ebertplatz-Lebensgefühl.

Mehr zum Thema 1/

Doch vor allem in den Nachtstunden ist der Platz neben dem Neumarkt und dem Friesenplatz einer der Brennpunkte der Rauschgifthändlerszene im Großraum Köln. Die Stadt arbeitet schon seit Jahren an einer umfassende Neugestaltung des Platzes, an einer „baulichen Kriminalprävention“, wie Stadtdirektor Stephan Keller am Sonntag sagte. Doch die Arbeiten könnten erst im Jahr 2021 beginnen. Polizeipräsident Uwe Jacob sagte, die schreckliche Tat vom frühen Sonntagmorgen „soll für alle Bemühungen kein Rückschlag sein“. Die von ihm angeordnete Videoüberwachung für den Platz werde zur Zeit installiert und solle bis zum Jahresende einsatzbereit sein.