Till Lindemann während eines Konzerts 2019 in Moskau Bild: dpa

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen Till Lindemann unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Damit bleiben die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger vorerst ohne juristische Folgen.

Gegen Lindemann war wegen eines Anfangsverdachts nach Paragraph 177 StGB ermittelt worden. Der Paragraph deckt sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung ab.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe die verfügbaren Beweismittel ausgewertet – darunter die Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, sowie Vernehmungen von Zeuginnen. Dies habe „keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willensbeeinflussende oder -ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen“.

Die in der Presseberichterstattung wiedergegebenen Angaben von Zeuginnen und Zeugen hätten sich durch die Ermittlungen nicht bestätigt.

Mutmaßliche Geschädigte haben sich laut der Behörde bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich – auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens – an Journalistinnen und Journalisten, die sich ihrerseits auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen haben. Mögliche Tatvorwürfe hätten sich nicht ausreichend konkretisieren lassen. Die Staatsanwaltschaft habe keinen Eindruck von der Glaubwürdigkeit der mutmaßlichen Geschädigten und der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben gewinnen können.

Kyla Shyx ist vernommen worden

Vernommen worden sei die Youtuberin Kyla Shyx. Ihre Angaben seien „zu unkonkret“ gewesen, „zumal die Zeugin jedenfalls kein eigenes Erleben strafrechtlich relevanter Vorfälle schildern konnte“. Was sie der Staatsanwaltschaft berichtete, seien entweder Rückschlüsse aus Beobachtungen oder Schilderungen anderer Personen. Von Shyx benannte Personen sollen laut der Staatsanwaltschaft nichts strafrechtlich Relevantes beobachtet haben oder nicht hinreichend identifizierbar gewesen sein. Daher konnten sie von der Polizei nicht ermittelt und vernommen werden.

Den Ermittlern aus Berlin lagen auch die Akten der litauischen Behörden vor, die sich auf Shelby Lynn bezogen. Sie hatte nach dem Rammstein-Konzert in Vilnius am 22. Mai die ersten Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die litauischen Behörden hatten die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Auch die Staatsanwaltschaft Berlin fand „keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte für Sexualstraftaten durch den Beschuldigten“.

Die Anwaltskanzlei Schertz Bergmann, die Lindemann vertritt, veröffentlichte am Dienstagvormittag eine Erklärung auf der Plattform X, ehemals Twitter. „An den Anschuldigungen war schlichtweg nichts dran“, wird Björn Gercke, der Anwalt Lindemanns, darin zitiert. Die Kanzlei werde weiterhin zivilrechtlich gegen „unzulässige Darstellungen in den sozialen Netzwerken“ sowie gegen die Verdachtsberichtsberichterstattung in den Medien vorgehen.