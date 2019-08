Aktualisiert am

Texas : 20 Tote bei Massaker in Einkaufszentrum

Ein 21-jähriger Weißer hat in der amerikanischen Grenzstadt El Paso wahllos auf Besucher eines Supermarkts geschossen. Es gibt Hinweise auf ein Hassverbrechen – womöglich handelte der Täter aus rassistischen Motiven. Unter den Opfern sind mehrere Mexikaner.

Bewaffnete Polizisten neben einem gepanzerten FBI-Fahrzeug besprechen ihren Einsatz vor der Cielo Vista Mall im texanischen El Paso, wo ein Schütze am Samstag mindestens 20 Menschen erschoss. Bild: AFP

Ein Schütze hat in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im amerikanischen Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte El Pasos Polizeichef Greg Allen am Samstagabend. Der mutmaßliche Todesschütze habe sich der Polizei ergeben. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Allen sagte, es gebe ein Manifest, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob das Schriftstück tatsächlich von dem Verdächtigen stamme. Meldungen über einen zweiten Schützen bestätigten sich nicht.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren – in den Vereinigten Staaten wird damit eine Tat charakterisiert, die sich etwa gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. Das deutet darauf hin, dass es sich um einen rassistischen Hintergrund handeln könnte. Nach Medienberichten ist in dem Schriftstück von einer „hispanischen Invasion“ die Rede. Außerdem hätte der Autor die Erwartung geäußert, dass er bei dem Amoklauf getötet werde.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte in einer Videobotschaft mit, unter den Toten seien drei Mexikaner. Nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums wurden sechs weitere Mexikaner verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen. El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko, gegenüber der Stadt Ciudad Juárez. Viele Mexikaner kreuzen täglich die Grenze, um in den Vereinigten Staaten zu arbeiten oder einzukaufen. Zudem leben viele Mexikaner in der Grenzstadt. El Pasos Bürgermeister Dee Margo sagte, der Verdächtige stamme nicht aus der Stadt. Nach amerikanischen Medienberichten kam er aus Allen nördlich von Dallas, rund 930 Kilometer Luftlinie von El Paso entfernt.

Polizeichef Allen sagte, der erste Notruf sei um 10.39 Uhr Ortszeit (18.39 Uhr MESZ) eingegangen. Sechs Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen. Der Szenerie am Tatort sei „schrecklich“ gewesen. Ein Polizeisprecher sagte, die meisten Opfer seien in einem Walmart in dem Ladenkomplex von Schüssen getroffen worden. Der Supermarkt sei zum Zeitpunkt des Angriffs voll gewesen. Der Sprecher schätzte, dass sich dort zwischen 1000 und 3000 Menschen aufhielten. Der Schütze habe bei der Tat ein Gewehr benutzt und Ohrenschützer getragen.

Eine Frau, die zum Einkaufen kam, sagte auf Fox News, bei der Parkplatzsuche habe sie etwas wie „sehr lautes Feuerwerk“ gehört. Als sie sich dann Richtung Ausfahrt gewandt habe, habe sie einen Mann in schwarzem T-Shirt und Hose mit Tarnmuster gesehen, der offenbar ein Gewehr getragen habe. „Er nahm die Menschen ins Visier und schoss direkt auf sie“, berichtete die Frau, deren Name nur mit Vanessa angegeben wurde. „Ich habe drei oder vier zu Boden fallen sehen.“ Ein anderer Augenzeuge berichtete auf Fox News, er habe auf dem Parkplatz Verletzten geholfen. „Leider haben wir einen Mann verloren.“