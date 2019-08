Texas : Tote und Verletzte bei Angriff auf Einkaufszentrum

Im amerikanischen El Paso, an der Grenze zu Mexiko, hat es einen Anschlag in einem Walmart gegeben. 18 Menschen seien von den Schüssen getroffen, heißt es. Laut Polizei ist die Situation noch immer unübersichtlich – mindestens zwei sind Schützen auf der Flucht.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso sind mehrere Menschen getötet worden. Es gebe mehrere Tote, zitierte der amerikanische Nachrichtensender CNN am Samstag Olivia Zepeda, die Bürochefin des Bürgermeisters von El Paso. Eine Person sei festgenommen worden, sagte kurz darauf ein Vertreter der Polizei vor Journalisten. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, es gebe keine Bedrohung mehr. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Zuvor hatte die örtliche Polizei bei Twitter mitgeteilt, übereinstimmenden Berichten zufolge gebe es in dem Einkaufszentrum mehrere aktive Schützen. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, sich von dem Einkaufszentrum Cielo Vista fernzuhalten. Zu möglichen Opfern machte sie zunächst keine Angaben. Der texanische Vize-Gouverneur Dan Patrick sagte dem Fernsehsender Fox News später: „Wir haben zwischen 15 und 20 Opfer, wir kennen nicht die Zahl der Toten“ KTSM 9 News schreibt auf seinem Kanal, dass 18 Menschen in einem Walmart von Schüssen getroffen worden. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei nicht bekannt.

CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lage war weiter unübersichtlich.

Der Sender CBS hat einen Zeugen, Ray Holgin, interviewt. Er habe mindestens zehn Schüsse gehört und zwei Menschen mit Waffen gesehen, sagte er. Außerdem habe er eine ältere Frau fallen sehen, sei sich aber nicht sicher, ob sie niedergeschossen wurde oder nur aus Panik gefallen sei. Andere Augenzeugen berichteten von mindestens einer Person mit einer tödlichen Kopfverletzung und mehreren Menschen mit blutiger Kleidung. Beto O'Rourke, demokratischer Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur aus El Paso, schrieb auf Twitter, „Bleibt in Sicherheit, El Paso“.

Erst vor zwei Tagen wurden zwei Menschen ebenfalls in einem Walmart-Kaufhaus in Southhaven, Mississippi, niedergeschossen. Und in der gleichen Woche beim „Gilroy Garlic Festival“ in Kalifornien starben drei Menschen, zwölf wurden verletzt, nachdem ein 19 Jahre alter Attentäter wahllos mit einem Gewehr auf sie gefeuert hatte. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. Das Festival ist eines der größten Gastronomie-Veranstaltungen Amerikas.