Täter flüchtig : Mann am Berliner Tempodrom erschossen

Bei dem vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg Erschossenen handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, einige davon schwer, wie die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz, am Samstagmorgen sagte.

Die Hintergründe der Tat seien noch immer vollkommen unklar, so Lorenz. Die Polizei war am Freitagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es könne, sagte Lorenz, noch immer nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder nur einen. Er oder sie sind laut Lorenz weiterhin flüchtig, eine Mordkommission ermittle mit Hochdruck.

Der Tatort befindet sich nahe des Tempodroms in der Möckernstraße, einer Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Wie die „Morgenpost“ berichtete, waren etwa 200 Beamte am Tatort. Die Polizei sicherte mit Maschinenpistolen das Gebiet. Die 3000 Besucher im Tempodrom wurden aus dem Gebäude gebracht. Panik herrschte nicht, wie ein dpa-Reporter berichtete. Polizeikräfte durchsuchten die umliegenden Grünanlagen. Mordkommission und Kriminaltechnik waren vor Ort. Nach Informationen des „Tagespiegels“ war der Einsatz der Feuerwehr wenige Minuten nach Mitternacht beendet. Die Leiche des Getöteten soll noch am Samstag obduziert werden.

Im Tempodrom stand am Abend eine türkische Comedyshow auf dem Programm. Ob die Bluttat damit in einem Zusammenhang steht, war auch am Samstag noch unklar.