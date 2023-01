Teichtmeister angeklagt : Der Kommissar geht nicht mehr um

Seit einer Woche, seit Bekanntwerden der Anklage gegen den Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes sogenannter kinderpornographischer Bilder, kennt die österreichische Hauptstadt kaum ein anderes Thema mehr. Denn Teichtmeister war bis zu diesem Zeitpunkt ein heller Stern nicht nur auf den heimischen Bühnen, auf deren größter, dem Burgtheater, er zum Ensemble gehörte. In Fernsehproduktionen, die auch in Deutschland ausgestrahlt wurden wie der „Tatort“, spielte er mehr oder weniger zentrale Rollen, in der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ ironischerweise den Kommissar. Und der Film „Corsage“ über die Kaiserin Elisabeth („Sisi“), in dem er als Kaiser Franz Joseph eine Hauptrolle spielt, ist gar für den Auslands-Oscar nominiert. Kurz, die Fallhöhe ist groß.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Zu reden ist aber nicht nur über Teichtmeister – so interessant die öffentliche Figur auch sein mag, die unter anderem 2016 im österreichischen Parlament eingeladen war, bei einer Veranstaltung gegen Kindesmissbrauch Texte vorzulesen. Längst dreht sich die Debatte auch darum, ob Vorgesetzte und Produzenten nicht schon viel früher und konsequenter hätten den intern längst kursierenden Gerüchten nachgehen müssen. Und natürlich hat sich die Politik sofort auf das Thema aufgeschaltet und fordert praktisch einhellig schärfere Strafen und mehr Aufklärungsmittel für die Polizei, um gegen einschlägige Taten vorzugehen.