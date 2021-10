Toter am Alexanderplatz : Tatverdächtiger ist in U-Haft

Die Stadtreinigung hat am Freitagmorgen am Berliner Alexanderplatz einen Toten entdeckt. Nun haben Ermittler einen jungen Mann in Haft genommen.

Im Fall des toten Mannes vom Alexanderplatz ist der festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der 22-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgestellt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin am Sonntag mit. „Wegen des dringenden Tatverdachts wurde U-Haft angeordnet“. Der Mann sei inzwischen in Haft.

Weitere Einzelheiten nannten Staatsanwaltschaft und Polizei nicht. Mitarbeiter der Stadtreinigung hatten die Leiche am Freitagmorgen entdeckt.

Der 27-jährige wurde laut Polizei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden. Seine Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.