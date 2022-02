Wilderer wie Andreas S. : „Ein seriöser Jäger würde so nicht vorgehen“

Er wird verdächtigt, in Kusel zwei Polizisten getötet zu haben: In der Jagdszene war Andreas S. als Wilderer bekannt. Ein Jäger erklärt, was er nachts im Wald gesucht haben könnte – und woran man Wilderer erkennt.

22 Stück Damwild sollen Andreas S. und sein Komplize auf der Ladefläche ihres Transporters gelagert haben, als sie von der Polizistin Yasmin B. und dem Polizisten Alexander K. kontrolliert wurden. „Das ist ein extremer Fall“, sagt Günther Klein, Sprecher des Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Für eine Jagdnacht wäre das eine ungewöhnlich große Beute: „Ein seriöser Jäger würde so nicht vorgehen.“ Sie hätten die Aufgabe, auf einen gesunden Wildbestand zu achten – die Jagd müsse nachhaltig sein.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Dass Andreas S. Damwild gejagt hat, könnte daran liegen, dass es im dunklen Wald leichter zu beobachten ist: Rehe seien nachts aktiv, sagt Klein. Wildschweine etwa seien deutlich schwieriger zu jagen. Ein Jäger rechne mit rund 20 Stunden Ansitzzeit auf seinem Hochsitz, nur um ein Wildschwein zu schießen. Außerdem gelte für Jäger: „Wenn das Tier nicht gut steht, wird auch nicht geschossen.“ Sie achteten darauf, dass Tiere nicht unnötig gequält würden, sagt Klein. „Für uns spielt Jagdethik eine große Rolle.“

Ein Wilderer, der ohne Rücksicht auf mögliche Streifschüsse oder Kollateralschäden an anderen Tieren agiert, kann in einer Nacht mehr Wild erlegen. Andreas S. soll außerdem Nachtsichtgeräte verwendet haben, die in Deutschland für die Jagd verboten sind. Eine Jagdlizenz besaß er schon lange nicht mehr. Mehrmals wurde er in den vergangenen Jahren wegen Wilderei angezeigt.

Andreas S. bei Jägern bekannt

Seit mehreren Jahren soll Andreas S. im „Bermudadreieck französische Grenze, Kusel, Kaiserslautern“ gewildert haben. So zitiert die Zeitung „Die Rheinpfalz“ Dieter Mahr, den Präsidenten des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz. In einer Sprachnachricht hatte er mehrere befreundete Jäger unmittelbar nach den tödlichen Schüssen von Kusel vor Andreas S. gewarnt. Er soll 2004 bei einer Treibjagd einen anderen Jäger mit einem Schuss schwer verletzt haben.

Mahr hatte vermutet, der mutmaßliche Mörder habe auch in seinem Jagdrevier gewildert. „Es kann schon beunruhigen, zu wissen, dass im Wald so jemand mit einer Waffe umherläuft“, sagt sein Kollege Klein. Als zuständiger Jäger könne man nicht wissen, ob die Person es auf das Wild abgesehen habe oder nicht vielleicht ein Tierquäler sei. Den Gedanken, dass eine so gefährliche Person durch das eigene Revier streift, findet Klein „tragisch“.

Es ist wahrscheinlich, dass Andreas S. das von ihm geschossene Wild so schnell wie möglich im Ganzen in seine Wurstküche in Sulzbach bringen wollte. In seiner Laufbahn hat Klein noch nie erlebt, dass ein Wilderer Tiere direkt im Wald „aufgebrochen“ hat – wie Jäger das Zerteilen eines toten Wildtieres nennen. „Dazu würde jede Menge kriminelle Energie gehören.“ Diese Arbeiten würden lange dauern, ein Wilderer habe aus seiner Sicht aber eher das Bedürfnis, den Tatort schnell zu verlassen.

50 Euro für ein Kilo Wildbret

Wilderei ist finanziell lukrativ. Gerade Händler, die ihr Wildbret an Großkunden und Restaurants verkauften, könnten von dem Geschäft leben, sagt Klein. In Großstädten koste ein Kilo Rehrücken rund 50 Euro. Bislang deutet vieles darauf hin, dass auch Andreas S. seinen Verkauf groß aufgezogen hat. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte mitgeteilt, dass man in seinen Lagerräumen und einem Fahrzeug Wildbret im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt habe.

Klein rät dazu, beim Wildbret auf regionale Herkunft zu achten. Wer sich beim Kauf nicht sicher sei, woher das Fleisch stamme, solle nachfragen, wo das Wild gejagt wurde. „Wildbret muss rückverfolgbar sein“, sagt Klein.

Um an den Tieren und Pflanzen im Wald zu erkennen, dass ein Wilderer sein Unwesen treibt, braucht es ein geübtes Auge. Abgeschabte Rinde an Bäumen könnte etwa ein Indiz sein, sagt Klein. Wilderei bedeute für Tiere viel Stress. Rotwild reagiere darauf, indem es sich tief in den Wald zurückziehe und offene Lichtungen meide. Dort finden es jedoch mehr zu fressen. Im Unterholz gibt es für die Tiere nur eine Nahrungsquelle: Baumrinde. Ist sie an vielen Stellen beschädigt, ist das ein Zeichen dafür, dass das Wild unter Stress steht.

Stress für Tiere lebensbedrohlich

Als Jäger habe man außerdem ein Gefühl für das Verhalten der Tiere, sagt Klein. Ein Alarmsignal sei auch, wenn diese plötzlich scheu auf Menschen reagierten. Tiere könnten den normalen Spaziergänger von einem Wilderer unterscheiden, der den Weg verlasse und ins Gebüsch ginge. Wenn aber etwa einmal aus einem Auto heraus auf sie geschossen würde, merkten sich die Tiere die Gefahr. Zukünftig würden sie vor einem heranfahrenden Auto flüchten.

Mehr zum Thema 1/

Jetzt im Winter kann der Stress durch illegale Jagd für die Tiere sogar lebensbedrohlich werden. Da in der kalten Jahreszeit ihre Nahrung knapper wird, schalten sie ihre Körper in einen Energiesparmodus. Eine plötzliche Flucht versetzt die Tiere in einen Alarmzustand. Sie verbrauchen dadurch auf Dauer mehr Energie, als sie durch das Fressen wieder ausgleichen können. Bei trächtigen Tiere können Fehlgeburten die Folge sein.

Klein rät dennoch davon ab, einem Verdacht selbst nachzugehen: „Wilderei ist eine ernstzunehmende Straftat.“ Wer sich Schüsse im Wald nicht erklären könne oder nachts fremde Fahrzeuge im Wald sehe, solle die Polizei verständigen. „Oft kann es banale Gründe dafür geben, aber Sie können nicht wissen, ob nicht doch jemand bewaffnet durch den Wald streift.“