Bei einem Angelausflug vor den Florida Keys hat die Bürgermeisterin von Tampa, Jane Castor, einen unerwarteten Fang gemacht. Die Zweiundsechzigjährige, die 2009 auch der erste weibliche Polizeichef der drittgrößten Stadt in Florida wurde, entdeckte Ende Juli im Wasser ein Paket in der Größe eines Mikrowellengerätes. Als die Bürgermeisterin und ihr Bruder Kelly Castor das in Plastikfolie gewickelte Paket an Bord zogen, fanden sie mehr als 20 ziegelsteingroße Tüten mit Kokain. Jede der Tüten war dekoriert mit einem lilafarbenen Schmetterling.

Nach einem Anruf bei den Justizbehörden des Bezirks Monroe holten Beamte den Fang im Hafen von Marathon etwa 70 Kilometer nördlich von Key West ab. In den einzelnen Tüten stellten sie insgesamt mehr als 30 Kilogramm Kokain im Wert von rund 1,1 Millionen Dollar sicher.

Bekannteste Schmugglerroute

Die Inselkette der Florida Keys südlich von Miami gehört zu den bekanntesten Routen von Schmugglern, die Drogen an Bord von Schiffen oder Flugzeugen in die Vereinigten Staaten bringen.

Einige Tage vor Castors Kokain-Fund hatte ein Fischer vor Islamorada, einem Key nördlich von Marathon, fast zwei Kilogramm Marihuana aus dem Wasser gezogen. Anfang Juli entdeckten Bootsfahrer vor Marathon mehr als 40 Kilogramm Haschisch und knapp 30 Kilogramm Kokain – innerhalb weniger Stunden.