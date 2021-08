Sechs Tote nach Angriff : Täter von Plymouth ist ein 22 Jahre alter Mann

In Plymouth hat ein Angreifer am Donnerstagabend fünf Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Unter den Todesopfern ist ein Kind. Die Polizei gab nun bekannt, dass der Täter ein 22 Jahre alter Mann sei.

Der Mann habe am frühen Donnerstagabend eine Frau in einer Wohnung erschossen und dann wahllos auf Passanten gefeuert, sagte Polizeichef Shaun Sawyer am Freitag. Bild: dpa

Ein 22 Jahre alter Mann ist nach Angaben der britischen Polizei für die Bluttat von Plymouth mit insgesamt sechs Toten verantwortlich. Der Mann habe am frühen Donnerstagabend eine Frau in einer Wohnung erschossen und dann wahllos auf Passanten gefeuert, sagte Polizeichef Shaun Sawyer am Freitag in der südenglischen Hafenstadt.

Dabei seien zunächst ein „sehr junges Mädchen“ und ein Mann, der mit dem Kind verwandt sei, getötet worden, anschließend eine Frau und ein weiterer Mann. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt. Anschließend habe sich der Schütze selbst erschossen.

Zum Motiv machte Sawyer keine Angaben. Es gebe keinen Terrorverdacht.

Eine Augenzeugin sagte der BBC, sie habe Schreie und mehrere Schüsse gehört. Der Täter habe die Tür eines Hauses eingetreten und das Feuer eröffnet. Dann sei er weggerannt und habe auf Menschen auf der Straße geschossen. Ein weiterer Zeuge beschrieb den Täter als einen „schwarz gekleideten Kerl mit einer Schrotflinte“.

Am frühen Abend sei die Polizei nach eigenen Angaben zu einem „ernsthaften Vorfall mit Schusswaffen“ gerufen worden. Das betroffene Gebiet im Stadtteil Keyham wurde vorübergehend abgesperrt. Sowohl Polizei als auch Rettungshelfer waren am frühen Abend in der Region mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein BBC-Reporter vor Ort berichtete von unzähligen Einsatzwagen und Hubschraubern.

Die britische Innenministerin Priti Patel nannte die Tat „schockierend“. Sie rief die Anwohner auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Polizei zu folgen. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, sprach von einer „Tragödie“.