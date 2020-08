Täter flüchtig : Zwei Banken in Berlin überfallen

Am Dienstag sind nach Angaben der Polizei zwei Banken in Berlin überfallen worden, jeweils von einem Täter. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Überfällen gibt, wird demnach noch geprüft. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Nach Angaben der Polizei wurden am Dienstagvormittag zwei Banken in Berlin überfallen. Der oder die Täter seien auf der Flucht. Bild: dpa

Zwei Banken sind am Dienstagvormittag in Berlin überfallen worden. Jeweils soll es sich nach Angaben der Polizei um einen Täter handeln, der anschließend flüchtete. Menschen wurden bei den Überfällen in der Hauptstraße in Schöneberg und am Kurfürstendamm in Charlottenburg nicht verletzt.

Die Polizei prüft indes, ob es einen Zusammenhang gibt und ob beide Überfälle vom gleichen Täter verübt wurden. Ob Geld erbeutet wurde, teilte die Polizei nicht mit. Die Bereiche um die Banken wurden abgesperrt, die Spurensicherung der Kriminalpolizei war im Einsatz.

