Täter droht Haftstrafe : Eurofighter-Pilot mit Laserpointer geblendet

Aktualisiert am

Ein Bundeswehr-Pilot wird bei einem Eurofighter-Flug offenbar von einem Laser geblendet. Nun sucht die Polizei den Täter. Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr.

Ein Pilot eines Kampfjets ist offenbar gezielt mit einem Laserpointer geblendet worden – dem unbekannten Täter droht nun möglicherweise eine Haftstrafe. Der Eurofighter der Bundeswehr hatte das Gewerbegebiet von Bad Wörishofen überflogen, als der Pilot vom Boden aus zweimal gezielt geblendet wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Männer, die in dem Jet saßen, konnten den Nachtflug am Donnerstagabend im Landkreis Unterallgäu noch ohne Probleme beenden. Weil ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr sowie versuchte gefährliche Körperverletzung vorliegen, drohe dem unbekannten Täter möglicherweise eine Haftstrafe, teilte die Polizei weiter mit.

Der Eurofighter ist von der Bundeswehr erstmals 1994 geflogen worden. Seine offizielle Höchstgeschwindigkeit wird meist mit Mach 2 angegeben. Laut dem österreichischen Bundesheer, das die Eurofighter ebenfalls einsetzt, erreicht das Flugzeug 2495 Kilometer pro Stunde in 10.975 Meter Höhe, was einem Machwert von 2,35 entspräche.