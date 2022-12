Geiselnahme in Dresden : Illegaler Waffenbesitz und weitere Passanten bedroht

Die Altmarkt-Galerie in Dresden war wegen der Geiselnahme am 10. Dezember gesperrt. Bild: dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden untersuchen weiterhin die genauen Umstände der Geiselnahme vom Samstag in der Dresdner Innenstadt, teilten die Ermittlungsbehörden am Montag mit. Insbesondere werde der Ablauf des Tattages rekonstruiert, bei dem ein 40 Jahre alter Mann am Morgen mutmaßlich seine 62 Jahre alte Mutter getötet und anschließend in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt zwei Geiseln genommen hatte.

So untersuchten die Ermittler Hinweise, wonach der Mann im Stadtzentrum weitere Passanten bedroht haben soll. Zudem müsse geklärt werden, wie der wahrscheinlich psychisch erkrankte Täter, der sich Medienberichten zufolge von Satanisten verfolgt gesehen haben soll, in den Besitz der Pistole gekommen war. Der Polizei zufolge besaß er die Waffe illegal. Mit ihr hatte er offenbar zunächst seine Mutter getötet, die laut Rechtsmedizinern an einem Kopfschuss starb.

Untersucht werde auch, ob der Täter bei der Befreiung der Geiseln im Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde oder sich selbst gerichtet hat. Sicher ist, dass er vor sechs Jahren wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde und seitdem straffrei geblieben ist. Allerdings soll er vor zwei Monaten schon einmal einen Polizeieinsatz ausgelöst haben und anschließend in eine Psychiatrie eingewiesen worden sein. Unklar ist nach wie vor auch, in welchem Verhältnis der Mann zu dem neun Jahre alten Kind stand, das die Geiselnahme unverletzt überlebte.