Prozess um tote Katze : Peppa wartet auf Gerechtigkeit

Die Bluttat liegt fünf Jahre zurück. Das Ende des Gerichtsverfahrens lässt weiter auf sich warten. Richter Federico Secchi in Bozen hat sich bei der jüngsten Verhandlung vor Kurzem zusätzlich Zeit ausbedungen. Den Termin für die Plädoyers von Anklage und Verteidigung hat er auf den 2. Februar 2023 festgelegt. Ob an diesem Tag auch das Urteil ergeht, steht dahin.

Tatort war das Städtchen Pfalzen im Pustertal. Dort wurde am 19. November 2017 eine tote Katze gefunden, direkt neben dem Auto von Ingemar Gatterer. Der 47 Jahre alte Unternehmer ist ein reicher Mann, was er gerne zeigt. In den sozialen Medien postet er Fotos mit Ferrari und Lamborghini, mit Sektkelch und in weiblicher Begleitung, aus St. Moritz und St. Tropez.

An jenem Sonntag im November vor fünf Jahren ging Gatterer mit seinem Sohn auf die Jagd. Gatterer ist Mitglied im Südtiroler Schützenbund (SSB) und auch in der Südtiroler Volkspartei (SVP). Die stellt seit 1948 ununterbrochen die Regierung in der norditalienischen autonomen Provinz. Wer in Südtirol beim SBB und zumal bei der SVP ist, gehört dazu. Zum Kreis der Verantwortungsträger. Beziehungsweise zum Zirkel der Machtelite – je nach Betrachtungsweise.

Der Metzgermeister ließ die Katze obduzieren

Bei dem unter ungeklärten Umständen getöteten Tier handelte es sich um die Katze Peppa des Pfalzner Metzgermeisters Hartmann Weger. Weil der argwöhnte, Gatterer habe bei seiner Jagd auch seine Peppa erschossen, erstattete er Anzeige und ließ seine Katze vom tierärztlichen Dienst obduzieren. Der kam, nach eingehender Untersuchung des Kadavers, zu folgendem Befund: schwarze Katze, langes Haar, weiblich, etwa zwei Jahre alt. Eingefroren, schlechter Konservierungszustand. Mehrere Verletzungen in Haut und Unterhaut, eingerissene Muskeln und Blutgerinnsel. Ein schwarz gerändertes Einschussloch in der Haut, ein bis zwei Millimeter groß, kein Ausschuss. Anhand der Röntgen­bilder wurden einige Schrotkörner im Körper der Katze ermittelt und davon drei sichergestellt. Todesursache: Fremdeinwirken, Schrotschuss.

Nach Artikel 544b des italienischen Strafgesetzbuchs wird mit vier Monaten bis zwei Jahren Gefängnis bestraft, wer „aus Grausamkeit oder ohne Notwendigkeit“ ein Tier tötet. Der Unternehmer Gatterer hat von Beginn an seine Unschuld beteuert, sieht sich als Opfer einer Intrige und hat seinerseits dem Metzgermeister Weger durch seinen Anwalt schriftlich untersagen lassen, „unwahre Nachrichten“ zu verbreiten oder andere „rufschädigende Handlungen“ zu unternehmen, welche „die Ehre und Würde des Herrn Dr. Gatterer verletzen“.

Auf Antrag der Anwälte Gatterers wurde vor dem Gericht in Bozen nun ein Sachverständiger für Ballistik als Zeuge vernommen. Eingangs sagte der Ballistiker, er habe in seiner Laufbahn mit Autopsieberichten über Leichen verstorbener Menschen zu tun gehabt, die weniger umfangreich gewesen seien als der Obduktionsbericht zum Kadaver der Katze Peppa. Nach seiner Überzeugung konnten die sechs Schrotkörner, die im Körper des Tieres gefunden wurden, nicht tödlich gewesen sein, sagte der Sachverständige. In der Patrone eines Jagdgewehrs befänden sich 110 bis 500 Schrotkugeln. Wäre auf Peppa ein gezielter Schuss abgefeuert worden, dann hätte es die Katze „zerfetzt“, sagte der Ballistiker.

Peppa könnte von versprengten Schrotkugeln getroffen worden sein

Nach seiner Überzeugung sei Peppa von versprengten Schrotkörnern getroffen worden, womöglich sei die Katze „über mehrere Tage verblutet“ und nicht einem gezielten Schuss am 17. November 2017 zum Opfer gefallen. Ähnlich entlastend hatte sich im Zeugenstand zuvor der Sohn des Angeklagten geäußert, der am Tattag gemeinsam mit dem Vater auf die Jagd gegangen war. Der Vater habe auf Vögel geschossen, eine Katze habe er nirgendwo gesehen.

Sollte Richter Secchi am 3. Februar tatsächlich ein Urteil in der Strafsache fällen, ist der Fall Peppa aber noch nicht abgeschlossen. Am 16. Februar steht, vor einem Friedensgericht, eine weitere Verhandlung gegen Ingemar Gatterer an, wegen des Vorwurfs der Bedrohung. Anzeige erstattet hatte abermals Hartmann Weger, der in der Strafsache Peppa zudem als Nebenkläger auftritt. Gatterer selbst bestreitet nicht, dass er Weger persönlich auf den Fall Peppa angesprochen habe: Er habe den Metzger wissen lassen, sollte er „wegen einer solchen Lappalie“ die Leute im Dorf gegen ihn aufhetzen und seiner Familie zu schaden versuchen, dann werde ihn das „viel Geld“ kosten.