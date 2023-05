Drei Minuten Horror: Kurz vor der Landung eines Fluges der Asiana Airlines öffnete anscheinend ein Passagier in mehr als 200 Meter Höhe den Notausgang, was zu stürmischen Winden in der Kabine führte. Videos, die Personen an Bord aufgenommen und in den sozialen Medien geteilt haben, zeigen, wie Passagieren heftiger Wind durch die Haare weht und sie sich an ihren Armlehnen festkrallen.

Wie die koreanische Airline mitteilte, landete das Flugzeug sicher und alle der 200 Personen an Bord überlebten. Der lokalen Feuerwehr zufolge mussten neun Menschen aufgrund von Hyperventilation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Passagier, der verdächtigt wird, die Tür geöffnet zu haben, wurde von der Polizei festgenommen. Das Motiv ist bislang unklar.

Der Airbus A321 flog von der koreanischen Urlaubsinsel Jeju nach Daegu, einer Stadt etwa 240 Kilometer südlich von Seoul. Unter den 194 Passagieren befanden sich auch Schulkinder, die in Daegu an Sportwettkämpfen teilnehmen wollten.