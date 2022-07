Motive ungeklärt : Mindestens 21 Tote bei Schießereien in Südafrika

In Südafrika grassieren die Gewalttaten, wie zuletzt in Soweto bei Johannesburg, wo 15 Menschen starben. Jüngst häufen sich Überfälle auf Kneipen in Armenvierteln. Auch die Zahl der Morde an Frauen und Kindern hat stark zugenommen.

Die Besucher der „Mdlalose Tavern“ in Soweto bei Johannesburg tranken entspannt ein paar Bier, als schwer bewaffnete Männer in der Nacht zum Sonntag die Kneipe stürmten. Mit AK-47-Sturmgewehren und Pistolen schossen sie wahllos auf die Gäste. Zuvor hatten Verbrecher in zwei Tavernen in anderen Armenvierteln in Süd­afrika für ähnliches Grauen gesorgt. Insgesamt ver­loren mindestens 21 Personen bei den drei Schießereien am Wochen­ende ihr Leben, 15 wurden allein Opfer des Überfalls in Soweto. Mindestens neun weitere Personen dort erlitten Verletzungen. Es war eine der schlimmsten Schießereien in Südafrika seit Jahren.

Mit Fassungslosigkeit und Wut reagieren nicht nur die Anwohner in den be­troffenen Gemeinden auf die nicht en­dende Gewalt. Nur wenige Tage zuvor hatte eine Trauerfeier für 21 junge Be­sucher einer Gaststätte bei East London stattgefunden. Die Jugendlichen waren aus bisher ungeklärten Gründen ge­storben, wobei in diesem Fall keine An­zeichen äußerer Verletzungen zu sehen waren. Die Motive hinter den Kneipenüberfällen sind bisher ebenfalls ungeklärt. Fachleute spekulieren über Vergeltungs- oder Erpressungs­aktionen krimineller Banden. Solche Banden bekriegen sich auch in einigen Gegenden nahe Kapstadt seit Jahren. Vielerorts hat die Polizei die Kontrolle verloren oder scheint mit den Verbrechern zu kooperieren. Die radikale Oppositionspartei Economic Freedom Fighters sprach von einem „Terror­anschlag“. Andere Oppositionsparteien bezweifelten die Schlagkraft der Polizei, um solche Angriffe zu ver­hindern.

Südafrika rangiert in internationalen Kriminalitätsstatistiken seit Jahren weit oben. Jüngst hat sich die Lage verschlimmert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden nach Angaben des Polizeiministeriums 6083 Personen getötet. Das ist die höchste Zahl in einem ersten Quartal seit fünf Jahren. Besonders ­Morde an Frauen und Kindern haben stark zugenommen. Die Zahlen sind vergleichbar oder sogar höher als diejenigen aus manchen Kriegsgebieten. Nach An­gaben des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen wur­den zum Beispiel in der Ukraine in den drei Monaten nach Beginn der Invasion 4031 Zivilisten getötet.

Südafrikas Präsident Cyril Rama­phosa drückte am Sonntag den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Er rief die Sicherheitsbehörden und die Bewohner der Gemeinden auf zusammenzuarbeiten: „Als Nation können wir nicht zu­lassen, dass uns Gewalttäter auf diese Weise terrorisieren.“ Kommentatoren schlugen schärfere Gesetze zum Waffenbesitz mit Amnestie bei freiwilliger Ab­gabe vor. Die schnelle Verbreitung illegal erlangter Waffen gilt als ein Grund häufiger Schießereien.