Auseinandersetzung in Hamm : Ein Toter nach Streit zwischen zwei Gruppen

Norwegen : 33 infizierte Besatzungsmitglieder auf Passagierschiff

Die „Roald Amundsen“ wollte am Freitag in Tromsø in See stechen. Die Reise wurde jedoch abgesagt, nachdem mehrere Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Rund 380 Passagiere müssen in Quarantäne.