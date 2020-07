Aktualisiert am

Busfahrer in Oldenburg angegriffen

Streit um Maskenpflicht : Busfahrer in Oldenburg angegriffen

In Oldenburg ist ein Streit über die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln eskaliert. Dabei wurde ein Busfahrer leicht verletzt.

In Oldenburg ist die Polizei auf der Suche nach zwei Männern, die im Streit um die Maskenpflicht einen Busfahrer geschlagen haben sollen. Wie der „NDR“ unter Berufung auf die Polizei berichtete, sollen die Männer sich trotz mehrfacher Aufforderung durch den Fahrer geweigert haben, die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Donnerstagabend.

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber der F.A.Z., demnach soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Fahrer habe daraufhin über die Leitstelle des Verkehrsunternehmens die Polizei informiert und die Türen des Busses geschlossen, um die Männer bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die Männer sollen dann versucht haben, die Bustür gewaltsam zu öffnen, woraufhin der Fahrer einen der beiden in den Schwitzkasten nahm. In der Folge hätten die Männer auf den Busfahrer eingeschlagen. Nach Polizeiangaben wurde er dabei leicht verletzt. Nachdem es ihnen gelungen war, die Bustür zu öffnen, seien die Männer geflohen.

Derzeit werte die Polizei die Aufnahmen der Buskameras aus, teilte die Sprecherin weiter mit. Ermittelt werde wegen leichter Körperverletzung.

Der Betriebsleiter der betroffenen Verkehrsgesellschaft, Carsten Atzler, sagte dem „NDR“, die Fahrer müssten in der vergangenen Zeit häufiger mit uneinsichtigen Fahrgästen diskutieren. „Teilweise musste auch dort die Polizei hinzugezogen werden“, so Atzler. „So gravierende Folgen wie in diesem Fall“ habe es bisher aber nicht gegeben.

Anfang des Monats hatte ein Fall im französischen Bayonne für Entsetzen gesorgt. Dort hatten zwei junge Männer einen Busfahrer, der sie an die Maskenpflicht erinnerte, so schwer verprügelt, dass er an den Folgen starb.