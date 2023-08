In Kapstadt hat ein Streik der Sammeltaxi-Betreiber zu Chaos und Gewalt geführt. An großen Straßen waren am Montag aus­gebrannte Busse zu sehen. Die Feuerwehr war an mehreren Stellen im Einsatz, Polizeiwagen mit Blaulicht positionierten sich an Kreuzungen entlang der Hauptverkehrsrouten in der südafrikanischen Küstenstadt.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Die Sammeltaxis spielen für den ­öffentlichen Nahverkehr eine zentrale Rolle. Der Streik beeinträchtigt nun nicht nur das Wirtschafts- und Alltagsleben in der südafrikanischen Stadt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei Menschen in der Nähe des Flughafens in einer Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Fahrern getötet, drei Menschen wurden verletzt. Die Auffahrt zum Flughafen wurde blockiert.

Tausende Schüler konnten nicht zur Schule ­gelangen, weil Schulbusse aus Sicherheitsgründen nicht fuhren. Zahlreiche Beschäftigte kamen zudem nicht zur Arbeit. Aus Sorge vor Angriffen wagten es viele Unternehmen nicht, ihre Mitarbeiter in eigenen Kleinbussen zur Arbeit zu bringen. Auch Krankenhäuser und andere wichtige öffentliche Einrichtungen waren betroffen.

Die Fahrer der Sammeltaxis sind berüchtigt

Der Auslöser des Streiks ist ein härteres Vorgehen der Stadt gegen Sammeltaxis, die nicht verkehrssicher sind. In der vergangenen Woche wurden deswegen 15 Fahrzeuge beschlagnahmt. Der nationale Verband der Taxibetreiber, Santaco, hatte daraufhin sofort einen Streik ausgerufen. Nach seinen Angaben hatten die Beamten auch Fahrzeuge beschlagnahmt, wenn der Fahrer gegen Regeln verstoßen habe, also beispielsweise keinen Sicherheitsgurt angelegt habe.

In den Verhandlungen mit der Stadt forderte der Verband später Sonderkonditionen für die Sammeltaxis und weiter gelockerte Lizenzvorschriften. Unter anderem sollen Sammeltaxis in der Hauptverkehrszeit die für Notfallfahrzeuge vorgesehenen Fahrbahnen befahren dürfen. Vor allem die Bewohner in den Armenvierteln außerhalb der Stadt sind auf die Minibusse angewiesen, um zur Arbeit zu gelangen, zumal sich der öffentliche Bahnverkehr in einem desolaten Zustand befindet. Die Fahrer sind jedoch seit Langem wegen ihrer oft chaotischen Fahrweise und der Missachtung von Verkehrsregeln berüchtigt.

Wie der Nachrichtendienst News 24 berichtete, hat die Polizei mittlerweile mehr als 110 Straftaten in Verbindung mit dem Streik registriert, mindestens 35 Menschen wurden verhaftet. Innerhalb von 24 Stunden seien ein Lager der Stadt sowie zahlreiche Fahrzeuge von Behörden in Brand gesetzt worden, unter ihnen einige Polizeifahrzeuge. Wie der Sicherheitsbeauftragte der Stadt berichtete, stoppte die Polizei nach einer Verfolgungsjagd ein Auto, das voll beladen gewesen sei mit Autoreifen und Utensilien für Brandstiftung.

Sonst belebte Straßen leer wie an Sonntagen

Nach lokalen Medienberichten kam es zu einer Konfrontation der Polizei mit Jugendlichen in einem ­Armenviertel, die versucht hatten, den Streikaufruf auszunutzen. Eine Gruppe habe die Schüler verschiedener Schulen aufgefordert zu schwänzen. Daraufhin habe sie versucht, mit Steinen und Äxten in einen „Liquor Store“ für alkoholische Getränke einzubrechen. Die Polizei habe Gummigeschosse eingesetzt, um die Randalierenden auseinanderzutreiben.

Der Taxiverband verurteilte die ­Gewalt und Randale am Wochenende. Er habe nichts zu tun mit „opportunistischen kriminellen Elementen“, die das Leben der Pendler und Bürger in Gefahr brächten. Die Verhandlungen zwischen Santaco und der Stadtverwaltung wurden am Wochenende ohne Ergebnis bis Mittwoch ausgesetzt. Die nationale Oppositionspartei Democratic Alliance, die in der Provinz Westkap und in Kapstadt regiert, warnte vor Auswirkungen auf den Tourismus. Vorher hatte Großbritannien eine Reisewarnung ausgegeben wegen des Streiks und daraus folgenden möglichen Auswirkungen auf Transportmittel, die von Touristen benutzt werden.

Der Streik hat das Alltagsleben in ­Kapstadt am Montag abermals spürbar ­getroffen. Sonst belebte Straßen waren leer wie an Sonntagen. Viele Geschäfte öffneten nicht, weil kein Personal vorhanden war. In einem Supermarkt berichtete eine der Kassiererinnen, sie habe sich schon um drei Uhr morgens auf den Weg gemacht und mit anderen vom Streik Betroffenen ein privates Auto organisiert. Selbst die Parkplatzwächter der Stadt waren nicht zu sehen. Einige Kapstädter wählten daher den ­sichersten, aber mühsamsten Weg: Sie liefen zur Arbeit.