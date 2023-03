Ein Holzkreuz erinnert am Tatort an der K22 bei Kusel an den Tod der beiden Polizisten. Bild: dpa

Gegen die Ehefrau des verurteilten Polizistenmörders von Kusel ist Strafbefehl wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Waffengesetz ergangen. Nach dem Erlass vom Amtsgericht Kusel drohen Sarah S. zehn Monate Haft auf Bewährung, wenn der Strafbefehl rechtskräftig werde, teilte der Direktor des Gerichts am Montag mit. Die Beschuldigte könne binnen zwei Wochen nach dem Erhalt des Strafbefehls Einspruch einlegen. Zuvor hatte die „Rheinpfalz“ darüber berichtet.

Sarah S. wird vorgeworfen, ihrem Mann für die Jagd Schusswaffen überlassen zu haben, obwohl der 39-Jährige dazu nicht berechtigt war. Andreas S. besaß seit März 2020 keinen Jagdschein mehr und durfte auch keine erlaubnispflichtigen Waffen mehr besitzen. Einige seiner Waffen wurden daraufhin in die Waffenbesitzkarte seiner Frau eingetragen, die wiederum einen gültigen Jagdschein besaß. Dadurch habe er weiter Zugang zu Waffen gehabt, hieß es.

Andreas S. war vor gut drei Monaten vom Landgericht Kaiserslautern wegen Mordes an zwei Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Demnach hatte der Saarländer Ende Januar 2022 bei Kusel die beiden Polizisten bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle erschossen, um gewerbsmäßige Jagdwilderei zu verdecken. Die Tatwaffen gehörten seiner Frau. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Falls Sarah S. Einspruch gegen den Strafbefehl einlege, komme es zum Prozess vor dem Amtsgericht Kusel, sagte der Direktor. Der Strafbefehl sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am 28. Februar erlassen worden. Er umfasse auch die Einziehung bestimmter Waffen. Im Mordprozess gegen ihren Mann hatte Sarah S. die Aussage verweigert.

Freispruch für Andreas S. in weiterem Prozess

Andreas S. ist derweil in einem weiteren Prozess wegen Jagdwilderei und versuchter gefährlicher Körperverletzung freigesprochen worden. Das Geschehen vor fünfeinhalb Jahren sei „schlicht nicht mehr aufklärbar“ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag am Amtsgericht Neunkirchen. „Hier sind zu viele Unsicherheiten vorhanden, die es nicht ermöglichen, eine Verurteilung auszusprechen.“

In dem Prozess ging es um einen Vorfall aus dem Jahr 2017 im saarländischen Spiesen-Elversberg. Damals soll Andreas S. in einem fremden Jagdrevier ein Reh gewildert haben. Einen Jäger, der ihn dabei beobachtete und anhalten wollte, soll er auf der Flucht fast überfahren haben. Später zeigte er das mutmaßliche Opfer dann wegen Verleumdung an – wider besseren Wissens, so der Vorwurf.

Das Verfahren gegen S. war damals eingestellt worden, er konnte Zeugen für ein Alibi benennen. Im Zuge der Ermittlungen um den Tod der beiden Polizisten in Kusel hatte einer dieser Zeugen jedoch seine Angaben widerrufen. Allerdings hatte sich schon zum Prozessauftakt Mitte Februar angedeutet, dass die Aufklärung des Falls durch Erinnerungslücken zahlreicher weiterer Zeugen erschwert wird.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und zwei Monate Haft gefordert. Sie legte direkt nach dem Urteil Berufung ein.