Stadt Dayton : Mann erschießt neun Menschen in Ohio

In der amerikanischen Stadt Dayton in Ohio hat ein Mann um sich geschossen und neun Menschen getötet. Der Schütze ist ebenfalls tot. Erst wenige Stunden zuvor war es im texanischen El Paso zu einer Bluttat gekommen.

Die Polizei Dayton und das FBI ermitteln nach dem Angriff in Dayton, bei dem ein Mann neun Menschen tötete. Bild: dpa

In Dayton im amerikanischen Bundesstaat Ohio hat ein Mann um sich geschossen und neun Menschen getötet, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Auch der Schütze sei tot. Mindestens 16 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Auf Twitter rief die Polizei in der Nacht zum Sonntag dazu auf, den Bereich des Oregon Districts zu meiden. Es handele sich um einen größeren Tatort. Zugleich bat die Polizei mögliche Augenzeugen, sich zu melden. Derzeit ermittelt neben der Polizei Dayton das FBI.

Zuvor waren bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso am Samstag 20 Menschen getötet und 26 weitere Menschen verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

